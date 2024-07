1/5 Nach seinem letzten Konzert bedankt sich Peter Maffay bei seinen Fans für ihre Unterstützung.

Nach seinem letzten Tour-Konzert in Leipzig meldet sich Peter Maffay (74) noch einmal mit zu Wort. Dabei bedankt er sich bei den Fans für die Unterstützung während seiner Abschiedstournee. Künftig will der Rockmusiker, der am 30. August 75 Jahre alt wird, nur noch vereinzelt Konzerte geben.

In seiner Instagram-Story zeigt sich Maffay nach seinem Gig in Leipzig vor 38.000 Zuschauern lässig beim Schaukeln. In schwarzer kurzer Hose und mit schwarzem Shirt gekleidet, sagt er in der Video-Botschaft: «Das war's gestern in Leipzig. War für ein tolles Konzert, was für eine tolle Stimmung». Die ganze Tour sei toll gewesen - «etwas Besseres haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt». Die Fans seien «grossartig» gewesen, lobt er und bedankt sich bei allen für die Unterstützung. «Ihr habt uns begleitet, mit Euphorie, ihr habt uns hochgehoben, wie wir uns noch nie gefühlt haben.» Es sei «einfach nur wunderbar» gewesen. In einem weiteren Clip spricht er von «der besten Tour, die wir je hatten».

«Die Pflicht ist gelaufen»

In der Red Bull Arena Leipzig ging Peter Maffay am Samstagabend (20. Juli) noch einmal auf eine mehr als dreistündige Reise durch seine fast 55-jährige Karriere. Auf der Bühne wurde er von befreundeten Musikern wie Johannes Oerding (42), Linda Teodosiu (32) und Anastacia (55) begleitet. Auch sein Sohn Yaris (20), der ebenfalls Musiker ist und nun auf Tour geht, war mit von der Partie. Zu Leipzig hat der 74-Jährige übrigens eine ganz besondere Verbindung: 1990 gab er dort sein grösstes Einzelkonzert mit mehr als 60.000 Fans.

34 Jahre später sorgte am Samstag auch Tochter Anouk (5) für Emotionen: Sie hielt an der Bühne ein Plakat hoch, auf dem «Papi, ich hab Dich lieb!» stand. Anouk ist auch ein wichtiger Grund, warum sich der Sänger vom Tourleben verabschiedet hat. Er möchte mehr Zeit für seine Familie haben. Auf Instagram umschrieb Maffay das mit den Worten: «Jetzt beginnt die Kür. Die Pflicht ist gelaufen.»

In Zukunft müssen die Fans aber nicht ganz auf den Musiker verzichten. Denn Maffay will noch vereinzelte Konzerte geben, wie zum Beispiel am 4. August auf dem Siebenbürgentag in seiner rumänischen Heimat.