Bevor Trauffers Album «Heubode» am 22. August erscheint, gab es am Nationalfeiertag in Hofstetten bei Brienz BE bereits eine Hörprobe hinter den Kulissen für eine ausgewählte Schar von Fans. Blick war bei diesem exklusiven Anlass in einer Scheune dabei.

1/11 Alpentainer Trauffer beim Pre-Listening in Hofstetten bei Brienz BE inmitten der 30 Fans, die die Teilnahme bei einem Wettbewerb gewonnen haben. Foto: Philippe Rossier

Darum gehts Trauffer präsentiert neues Album «Heubode» bei exklusiver Hörprobe in Hofstetten

Fans reagierten emotional auf neue Songs, tanzten spontan und sangen mit

30 Fans gewannen Besuch im Berner Oberland, Albumrelease am 22. August Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Während rundherum bereits die ersten Böller krachen, zündet Alpentainer Trauffer (46) am Nationalfeiertag ein ganz anderes Feuerwerk. 22 Tage vor dem eigentlichen Release präsentiert der Mundart-Hitsänger am Freitag bei einer exklusiven Hörprobe in Hofstetten bei Brienz BE sein neues Album «Heubode» – passend in einer grossen Scheune unweit seines Wohnorts.

30 Fans haben den Besuch im Berner Oberland bei einem Wettbewerb inklusive Brunch und Grillplausch gewonnen. Ihr Handy müssen sie vorgängig abgeben, damit bis zur Veröffentlichung am 22. August noch nichts von den neuen Songs nach aussen dringt.

Ergriffenheit und spontane Tanzeinlagen

Die Fannähe ist Teil von Trauffers Erfolgsrezept. Gespielt sei sie keineswegs. «Ich halte nicht so viel von künstlicher Distanz und Stargehabe. Das wäre nicht ich», sagt Trauffer gegenüber Blick. «Und wenn wir schon so einen Anlass machen, dann freuen wir uns wirklich darauf. Ich und mein ganzes Team. Auch wenn heute Sonntag ist. Du kannst nicht arrogant sein und gleichzeitig eine Nähe zum Publikum erwarten und das Hallenstadion füllen wollen.»

Die Meinung seiner Anhängerschaft sei für ihn eine der wichtigsten Orientierungshilfen bei seinen kreativen Prozessen. «Für mich ist es immer aufregend, zu sehen, wie die Leute auf die Songs reagieren und was dabei in ihnen vorgeht. Bei dieser speziellen Konstellation noch mehr», so Trauffer.

Tatsächlich löst das neue Material bei den Ersthörerinnen und -hörern starke Emotionen aus. Etwa sichtbare Ergriffenheit und Hühnerhaut bei der Ballade «Stärneliechtermeer». Bei schnellen Nummern stehen einzelne Fans spontan auf und tanzen dazu. Und sie versuchen, bei der ersten Wiederholung der Refrains mitzusingen, obschon sie sie noch nie zuvor gehört haben.

Im Hintergrund steht auch das handgeschnitzte Handörgeli, das auf dem Albumcover zu sehen ist und bei den Konzerten im Hallenstadion vom kommenden November als Selfie-Kulisse dienen wird.

Das neue Album ist in Zusammenarbeit mit dem bekannten Produzenten Georg Schlunegger (44) entstanden. «Georg ist der kreativste Kopf, mit dem ich je zusammenarbeiten durfte», schwärmt Trauffer. «Die Ideen sind nur so gesprudelt, und wir wurden in Rekordzeit fertig.»

Schlunegger kommt aus Grindelwald BE, das Gletscherdorf ist gleichzeitig Trauffers Heimatort. «Das ist eine geballte Ladung Berner Oberland, die da zusammengekommen ist. Ich hoffe, wir haben den Geschmack unserer Fans ansatzweise getroffen.» Nach Beurteilung der ersten Reaktionen am 1. August dürfte darüber kaum Zweifel herrschen.

Albumrelease 22. August, Konzerte im Hallenstadion am 8. und 9. November.