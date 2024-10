Trauffer lädt zur Mega-Party ins Hallenstadion. Nach 2018 will er die Zürcher Veranstaltungshalle erneut zum Beben bringen. Und das mithilfe vieler Menschen vom Land.

Trauffer kündigt neue Pläne für 2025 an

Trauffer meldet sich mit einem Mega-Örgeli zurück! Dieses soll auch bei seinem neu angekündigten Hallenstadionkonzert im November 2025 dabei sein. Foto: adrianbretscher.com 1/8

Auf einen Blick Trauffer veröffentlicht nächste Woche drei neue Lieder

Konzert im Hallenstadion mit riesigem Handörgeli aus Holz

Mega-Örgeli wiegt 800 Kilogramm und ist 2 Meter hoch Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michel Imhof Teamlead People

2025 wird gut für Trauffer-Fans! Bereits nächste Woche veröffentlicht der Alpentainer die drei neuen Lieder «Heubode», «Oberland» und «Miis Örgeli». Die Titel sind nicht nur Vorboten des neuen Albums, das im August 2025 auf den Markt kommen soll, sondern auch des grossen Hallenstadion-Konzerts, das Trauffer in fast genau einem Jahr gibt.

«Die drei Songs sind schuld an allem», sagt Trauffer mit einem Lachen. «Es ist Mundart-Rock wie in den Achtzigerjahren. Ganz simple, geile Songs. Als wir sie geschrieben haben und ich die Endversion hörte, wusste ich, wir müssen was Grosses machen.»

«Wir werden die Stadt stürmen»

Am 8. November 2025 steigt dann das zweite Konzert von Trauffer in der grössten Multifunktionshalle der Schweiz. «Das war für mich schon 2018 eine riesige Sache, der vierte Schweizer überhaupt zu sein, der das Hallenstadion ausverkauft», erinnert sich Trauffer. «Und das als Landei! Das war ein extremes Highlight meiner Karriere.» Nun will er diesen Coup wiederholen.

Und das mit viel Unterstützung von Menschen vom Land. «Wir werden die Stadt stürmen!» Schon 2018 habe es ihn sehr berührt, «wie sich die Leute in Trachten, Hemden und Dirndls vom Bahnhof und vom Parkhaus aus zum Hallenstadion bewegt haben». Er kriege bis heute Gänsehaut, wenn er an diesen Weg denkt.

Trauffer liess Mega-Örgeli anfertigen

Noch wird die Show im Hallenstadion geplant, doch eines ist sicher. Trauffer will ein ganz besonderes Objekt, das auch auf dem Cover der neuen Single zu sehen ist, vor Ort haben. Ein riesiges Handörgeli aus Holz. «Ich habe mir wieder ein Schwyzerörgeli geholt. So habe ich damals angefangen als kleiner Bub, es war ein Geschenk meiner Grossmutter. Nun gehe ich zurück zu den Wurzeln. Das soll dieses Mega-Örgeli darstellen.»

Entstanden ist das nicht benutzbare Mega-Instrument aus einem Holzblock, der eine Tonne wog. «Jetzt ist das Örgeli circa 800 Kilogramm schwer und ist etwa 2 Meter hoch und 2,5 Meter breit», erklärt Trauffer. «Einfach geil, was da entstanden ist.» Gefertigt haben es Sandra Kunz und Elias Rieder. Kunz arbeitet bei Trauffer und ist Holzbildhauerin, Rieder ist Forstwart und Motorsägenkünstler.

Örgeli muss mit LKW oder Traktor transportiert werden

Aktuell muss das Objekt in Trauffers Holzlagerhalle noch austrocknen, «wir hoffen, dass das Örgeli noch Gewicht verliert», so Trauffer. «Wir wollen es natürlich ins Hallenstadion mitnehmen.»

Auch der Transport sei kein Problem. Dafür brauche es entweder einen Traktor oder einen LKW. «Zum Glück kann ich, seitdem ein kleiner Bub bin, Traktor fahren», meint Trauffer. «Und seit kurzem habe ich sogar den LKW-Führerschein. Dem Hallenstadion-Konzert mit Mega-Örgeli steht also gar nichts im Weg.»