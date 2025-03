Zweite Chance für ESC-Tickets

Es dauerte am 29. Januar 2025 gerade einmal sieben Minuten und alle Tickets für die ESC-Live-Shows waren weg. Die Veranstalter wussten die Fans zu trösten und verwiesen auf eine zweite Vorverkaufswelle. Nun ist klar, wann diese sein wird: Am 27. März um 12 Uhr.

Die Tickets werden auf Ticketcorner.ch zum haben sein, allerdings nur für jene, die sich bis am 10. Januar bereits registriert hatten und noch keine Tickets erwerben konnten. Ticketcorner wird alle Registrierten heute Montag, 10. Februar, per Mail direkt informieren und am Montag, 24. März wird ebenfalls per Mail der Zugangscode geschickt.

Die Chancen, an einer der neun Live- und Preview-Shows von Montag, 10. bis Samstag, 17. Mai dabei zu sein, ist also wieder intakt.