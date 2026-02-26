Lindt-Patron Ernst Tanner hat einen Coup gelandet – über den Schoggi-Vertrag, den er mit der Regierung von Dubai geschlossen hat, spricht er exklusiv mit Blick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lindt eröffnet in Dubai ein «Home of Chocolate»

Ernst Tanner arbeitete über zwei Jahre an den Vertragsdetails

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

«Es hat meine Geduld gefordert», sagt Schoggi-König Ernst Tanner (79) und erzählt gegenüber Blick exklusiv von seinem Coup, an dem er lange gearbeitet hat. «Ich habe gerade den Vertrag mit der Regierung von Dubai unterschrieben.» In den nächsten sechs Monaten werde geplant, um dann vor Ort ein «Home of Chocolate» zu bauen.

«Es war ein intensives Ausarbeiten», fährt der Lindt-Patron Tanner fort. «An den vertraglichen Details wurde über zwei Jahre lang gefeilt. Viele Sitzungen haben stattgefunden. Mal hiess es, der Kronprinz wolle mich noch sehen. Dann wiederum erhielt ich von Regierungsmitgliedern ein Go für alles – was immer das hiess.»

Dubai-Schoggi in der Schweiz

Das erzählt Tanner an der Feier zum chinesischen Neujahr im Zürcher Luxushotel Mandarin Oriental Savoy am Mittwochabend auf die Frage nach seinem mutigsten Neuanfang. Nun ist das Projekt in der arabischen Metropole in trockenen Tüchern.

Wir erinnern uns: Vor nicht allzu langer Zeit war es umgekehrt. Da wollten alle die Dubai-Schoggi in der Schweiz haben. Was als weltweiter Social-Media-Trend Furore machte, verwandelte Lindt & Sprüngli in seine eigene Erfolgsgeschichte.

Im November 2024 lancierte die Schokoladenmanufaktur in Kilchberg ZH die handgemachte Dubai-Style-Schoggi – inspiriert vom orientalischen Dessert Knafeh, mit Pistaziencreme und knusprigen Engelsfäden. Kilometerlange Schlangen bildeten sich vor dem ersten Verkauf – alle wollten eine der 500 limitierten Tafeln für je 14.95 Franken haben. Innerhalb einer Stunde waren sie ausverkauft.

Weitere «Home of Chocolate»-Flagships geplant

Nun geht die Reise retour: Bald gibt es Schweizer Lindt-Schokolade in Dubai. Doch Tanner und sein Team ruhen sich nicht aus. Nach Kilchberg und dem arabischen Emirat sollen weitere «Home of Chocolate»-Flagships folgen – in Shanghai und Miami.

Zudem entstehen kleinere «World of Chocolate»-Stores. Die nächste Eröffnung soll laut Tanner in Wien stattfinden. Seine Erfolgsstrategie kombiniert Schokolade mit Geschichte und Erlebnis.

«Wir haben 2400 verschiedene Produkte und saisonale Specials wie Valentinstag oder Muttertag. Es geht nicht nur ums Verkaufen; man muss Erlebnismärkte schaffen und Familien begeistern.» Ob am Zürichsee oder in der Wüste.