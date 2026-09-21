Niklaus Schälin, ehemaliger Kandidat der TV-Show «Bauer, ledig, sucht», ist am 9. September 2026 im Alter von 71 Jahren verstorben. Der Obwaldner war bekannt für seine Holzskulpturen und sein Lebensmotto: «Mit offenen Augen durch die Welt gehen.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Niklaus Schälin, 71, bekannt aus «Bauer, ledig, sucht», am 9. September verstorben

Er war Landwirt, Künstler und beeindruckte mit Holzskulpturen auf seinem Hof

Er lebte mit 26 Jungvieh und 100 Nussbäumen in Flüeli-Ranft

Silja Anders Redaktorin People

Niklaus Schälin, Teilnehmer der 11. Staffel von «Bauer, ledig, sucht» im Jahr 2015, ist tot. Wie seine Familie in einer Todesanzeige bekannt gab, starb der Obwaldner Landwirt und Künstler am 9. September 2026 im Alter von 71 Jahren. Die Anzeige, die auch in einer Facebook-Gruppe zur Kuppelshow geteilt wurde, nennt keine Todesursache. Schälin wurde am 27. April 1955 geboren.

In der Anzeige verabschiedet sich die Familie von ihrem «Vater, Dädi und Bruder». Seine Asche soll gemäss dem Wunsch des Verstorbenen der Natur zurückgegeben werden. Die Nachricht seines Todes sorgt seither für zahlreiche Reaktionen – vor allem bei Fans der TV-Kuppelshow. Ein Nutzer schrieb: «Ein richtiger cooler Typ, schade.» Eine andere Zuschauerin erinnerte sich: «Er hinterlässt schöne Erinnerungen an ‹Bauer, ledig, sucht›. So ein cooler Typ und immer gut gelaunt.»

Er begeisterte mit seiner Art und seiner Kunst

Bekannt wurde Niklaus Schälin 2015 durch seine Teilnahme an der 3+-Sendung «Bauer, ledig, sucht». Der Landwirt aus Flüeli-Ranft fiel dabei nicht nur durch seine sympathische Art auf, sondern auch durch seine Leidenschaft für die Kunst. Auf seinem Bauernhof, den er in der vierten Generation führte, lebte er mit 26 Stück Jungvieh und rund 100 Nussbäumen. Aus dem Holz der Bäume schuf er eindrucksvolle Skulpturen, die er auf seinem Hof ausstellte. Sein Lebensmotto lautete: «Mit offenen Augen durch die Welt gehen, so entdeckt man immer wieder Neues.»

Beziehungsstatus zuletzt unklar

In der Sendung hoffte Niklaus auf die grosse Liebe – und fand sie in Hofdame Silvia. Die Funken sprühten bereits während der Hofwoche, als Niklaus Silvia mit einer Kutsche abholte und die beiden sich schnell näherkamen. Am Ende der Staffel war Silvia bereits bei ihm eingezogen, und das Paar feierte eine symbolische Verlobungszeremonie vor laufender Kamera. Auch nach der Show blieben die beiden zusammen. 2018 besuchte Moderator Marco Fritsche die beiden in ihrem Zuhause in Obwalden. Damals verriet Niklaus, dass es in ihrer Beziehung zwar «zwischendurch holpert», doch sie es immer wieder schafften, zusammenzuhalten.

Wie ihre Beziehung zuletzt war, ist nicht bekannt. Die Fans der Sendung werden den sympathischen Landwirt und Künstler jedoch in bester Erinnerung behalten. Ein Fan bezeichnete ihn als «Legändä vom Flüeli-Ranft», ein anderer schrieb: «Gute Reise Niklaus, dort wo du jetzt bist, ist alles leicht, friedlich und lichtgeflutet.»