1/6 Emil Steinberger strahlt, Patti Basler streckt die Zunge raus. Foto: Screenshot X / @stefan_millius

Darum gehts Emil Steinberger räumt beim Prix Walo ab

Komikerin Patti Basler photobombt ein Foto von Emil bei der Afterparty

Saskia Schär Redaktorin People

Emil Steinberger (92) war der grosse Abräumer der diesjährigen Prix-Walo-Nacht. Nicht nur erhielt er eine Auszeichnung für seinen Film «Typisch Emil», sondern er ging auch noch mit einem Prix Walo für sein Lebenswerk nach Hause. Entsprechend breit grinst der beliebte Komiker auf einem Foto auf Social Media in die Kamera. Die Aufmerksamkeit zieht jemand ganz anderes auf sich: Eine Person, die neben dem strahlenden Gewinner die Zunge in die Kamera streckt – Komikerin Patti Basler (49).

Die Aktion erzürnt den Schweizer Journalisten Stefan Millius: «Ehrung von Emil Steinberger für sein Lebenswerk beim Prix Walo. Neben ihm eine Schweizer ‹Komikerin›. Sag mir, dass du keinen Charakter hast, ohne etwas zu sagen», schreibt Millius, der unter anderem für den «Nebelspalter» und die «Weltwoche» schreibt, zum besagten Foto von Steinberger. Unter dem Post folgen Beleidigungen anderer User, die Satirikerin wird gar als «sehr primitive Person» bezeichnet – und sogar als «Riesena****».

Auf das bei der Afterparty aufgenommene Bild von Blick angesprochen meint Basler folgendes: «Mein guter Freund Emil, Niccel und einige andere Leute machten sich ein Spass mit lustigen Selfies. Ich habe mir also selbst die Zunge rausgestreckt. Aber ich möchte mich eigentlich nicht rechtfertigen für ein harmloses, lustiges Selfie». Emil Steinberger selbst hat auf eine Blick-Anfrage bisher nicht reagiert.

Lieblingsgrimasse

Ein Blick in die Bilddatenbank zeigt, dass das Zungenhinausstrecken Patti Baslers Go-to-Grimasse ist, sie tut es gar auf dem Cover ihres gemeinsamen Podcasts mit Corinne Sutter. Der Name des Hörformats? «Scharfe Zungen». Basler fügt im Gespräch an: «Emil hat gesagt, er mag meine Zungenakrobatik. Auf einem Foto lässt sich dies nicht anders darstellen.»