Bellydah äussert sich nach ihren wilden Sex-Szenen im Reality-TV-Format «Germany Shore» und dem danach erfolgten Auszug aus der Villa auf Instagram. Sie versteht selbst nicht, weshalb sie gehen musste.

1/5 Bellydah im Trash-Format «Germany Shore» zu sehen und hatte dabei vor laufender Kamera Sex. Danach wurde ihr ein Auszug ans Herz gelegt, dies offenbar wegen eines Streits. Foto: Paramount

Darum gehts Sex-Szenen von Bellydah im TV sorgen für Kontroversen

Nach entsprechender Nacht musste sie aus der Villa des TV-Formats ausziehen

Auf Instagram äussert sie sich, kann den Auszug selbst nicht nachvollziehen

Saskia Schär Redaktorin People

Nach ihrem freizügigen Auftritt in der Reality-TV-Show «Germany Shore» ist Bellydah (34) wieder zurück in der echten Welt – und hat damit auch wieder Zugang zu ihrem Social-Media-Kanal. Dort stellt die Rapperswilerin sich nach ihrem Auszug aus der Villa den Fragen ihrer Fans. Die können nicht verstehen, wieso sie das Format verlassen musste. Offiziell hiess es wegen einer Auseinandersetzung.

Es sei jedes Jahr anders, so sei sie in der dritten Staffel auch erst ab der Hälfte reingekommen. «Und diesmal war klar, dass ich nur paar Tage bleibe, und musste dann einfach schon ein Tag vorher gehen, wieso auch immer. Ich checks selber nicht. Vielleicht dürfen halt nur Männer gewisse Dinge machen und Frauen nicht. Keine Ahnung.» Doch es sei ihr egal, sie sei da gewesen, «hatte meinen Spass und hab mich erfolgreich wieder blamiert». Offenbar steht bereits eine erneute Teilnahme in dem Trash-Format an, denn sie sagt: «Bis nächstes Jahr.»

Gegenüber Blick erläutert sie ihren Auszug dann noch etwas genauer: «Es war kein Rausschmiss. Ich verliess die Shore-Villa in Absprache mit der Produktion einen Tag früher als geplant, damit die Situation im Haus nicht eskaliert. Für mich ist das totaler Kindergarten, weil ich nicht mal etwas getan habe. Sondern zwei Frauen beim Streit auseinander halten wollte.» Sie sei einen Tag kürzer vor Ort gewesen als geplant, habe jedoch die ganze Gage bekommen. «Pech für die Produktion».

«Mein Leben ist so leer»

Wie es ihr denn momentan gehe, will jemand anderes wissen. «Eigentlich richtig geil, ich sag euch ehrlich, ich bin frei, unabhängig, geh schon wieder nach Japan dann noch über Silvester. Und ich komme immer weiter. Ich war ehrlich noch nie so glücklich.» Das mag gut klingen, doch es gibt ein grosses Aber: «Ich bin schon ein bisschen einsam», so der Reality-TV-Star. Sie habe zwar Freunde, ihre Familie – die aus ihrem Bruder und ihrer Oma bestehe – und einen Hund. «Ich rede von Liebe, mein Leben ist so leer, keine Dates, nix … Aber vielleicht bin ich genau deshalb sooo glücklich?»