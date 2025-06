Was die Schweizer Designerin Alexandra Classen an der Paris Fashion Week Ende Juni zeigt, ist mehr als nur ein bisschen Stoff. Zu ihrer Swimwear-Kollektion gehören auch Badekleider für Frauen mit Brustprothesen.

Von null auf hundert – und zurück. Alexandra Classen (55) kennt das Leben in beide Richtungen. Am 26. Juni feiert die Schweizer Designerin mit ihrem Swimwear-Label «Girls Must Have» Premiere an der Paris Fashion Week. Dort präsentiert das ehemalige Model, was bei ihr im Sommer 2026 angesagt ist. Dass es ihr Label an einen der grössten und wichtigsten Mode-Events der Welt schafft, liegt an der Einmaligkeit ihrer erst dritten Kollektion.

Ihre Bikinis und Badekleider designt Alexandra Classen für alle Frauen. «Für Ästhetinnen, Fashionistas und Frauen mit Narben und Geschichten. Ein Teil meiner Kollektion, den ich Diskretion nenne, ist gemacht für Frauen mit Brustprothesen», sagt sie gegenüber Blick. «Diese Stücke sind mit ultrasoften, eigens entwickelten Stoffeinlagen ausgestattet, die Platz für eine oder zwei Prothesen bieten – diskret, bequem und mit elegantem Schnitt.» Die Kombination von Glamour und Funktionalität sei ihr besonders wichtig.

Entwicklung war steiniger Weg

Die Entwicklung dieses besonderen Segments sei ein steiniger Weg gewesen, so Classen. Zwei Jahre lang arbeitete die Jetsetterin mit ihrem Produzenten im italienischen Como, um perfekte Materialien und Schnitte zu finden. «Wir haben Hunderte Stoffe getestet, Schnitte verworfen und neu gedacht», erzählt sie. «Mein Ziel war es, dass keine Frau sich eingeengt fühlt oder Druckstellen bekommt – und dabei trotzdem fantastisch aussieht.»

Dass es so weit kam, dass Classen überhaupt begann, eine Bademodekollektion zu entwerfen, über die renommierte Modemagazine wie die «Vogue» oder «Elle» berichten, liegt an ihrer persönlichen Geschichte. Vor dreieinhalb Jahren wurde bei ihr eine Brustzyste entdeckt. Kein Krebs, aber ein Warnsignal und Wendepunkt in ihrem Leben. Ihre Mutter war an Brustkrebs erkrankt, zum Glück wurde er früh erkannt. Obwohl es eigentlich nur eine normale Operation hätte sein sollen, wurde Alexandra Classen mehrmals operiert und endete mit der Entfernung der einen Brust.

Die sechs Monate nach der Operation seien für die gebürtige New Yorkerin sehr herausfordernd gewesen. «Ich stand vor dem Spiegel und sah da, wo meine Brust war, eine grosse Narbe. Die gebuchten Ferien wollte ich absagen, an einem Pool zu liegen, konnte ich mir nicht vorstellen», sagt sie. «Doch das wollte ich. Zurück ins volle Leben, zurück ins Wasser – mit Würde und Glamour.» Was sie auf dem Markt fand, reichte ihr nicht: Medizinische Bademode für Frauen mit Prothesen gab es zwar, aber sie war oft funktional, schlicht oder langweilig. «Da dachte ich: Wenn niemand etwas Schöneres macht, dann mache ich es eben selbst.»

Bikinis für Superheldinnen

Aus dieser Idee entstand «Girls Must Have» – eine Kollektion, die Eleganz und Funktionalität verbindet. Badeanzüge und Bikinis aus doppellagigem Stretchstoff, ohne Bügel, ohne störende Nähte. Und einzelne Teile mit unsichtbaren Taschen, die Prothesen sicher halten, aber nicht verraten. «Meine Designs sind für alle Frauen, mit oder ohne Narben. Ich will, dass jede Frau sich sexy und stark fühlt, sichtbar und stolz. Nicht versteckt, sondern gefeiert.»

Der Erfolg gibt ihr recht. Ihre aktuelle Kollektion ist in der Schweiz neu bei Bongénie Grieder erhältlich – und ab Sommer auch in Paris, im legendären Kaufhaus Le Bon Marché. Die Modewelt ist begeistert von Alexandra Classens XL-Schleifen, funkelnden Gold-Lurex-Akzenten und sinnlichen Drapierungen. Privat ist sie eine Frau mit klaren Prinzipien: Schwarz und Weiss dominieren ihr Leben – von der Kleidung über die Einrichtung ihres Zuhauses in Genf bis hin zu den Farben ihrer Hunde.

Neu finden sich auch einzelne Teile in kräftigem Rot und sattem Grün. «Mit Farbe zu arbeiten, war eine Herausforderung, aber auch eine Befreiung oder Erweiterung meiner eigenen Muster», sagt die Mutter eines erwachsenen Sohns. «Er nannte meine Modelle einst Bikinis für Superheldinnen. Dieser Satz hat mir gezeigt, dass ich mehr tue, als Mode zu machen. Ich gebe Frauen ein Stück ihrer Kraft zurück.»

Die Produktion findet ausschliesslich in kleinen, feinen Ateliers in Italien statt. «Ich habe einen sehr hohen Anspruch an Qualität, Verarbeitung und Nachhaltigkeit», so Classen. Entsprechend bewegen sich die Preise pro Einzelteil zwischen 120 und 360 Franken. Für Social Media holte sie sich Profis von Chanel ins Team, die den Spirit von «Girls Must Have» authentisch in die Welt tragen. Für Alexandra Classen ist Mode mehr als ein Stück Stoff oder ein Trend. «Es ist ein Versprechen», sagt sie. «Ich möchte, dass sich jede Frau fühlt, als würde sie über ihren eigenen Catwalk laufen – selbst wenn sie nur ins Wasser springt. Elegant, sexy und stark.»