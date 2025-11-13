2026 erfüllt sich Beatrice Egli mit ihrem eigenen Konzert im Hallenstadion Zürich einen Lebenstraum. Ein neuer Car weist jetzt schon auf den Event hin. Der Schlagerstar wusste nichts von der Aktion.

Darum gehts Beatrice Egli erfüllt sich Lebenstraum mit Konzert im Hallenstadion Zürich

Überraschung mit eigenem Reisecar für ihre Tour

Ein grosses Geschenk für Beatrice Egli (37): Nächstes Jahr tritt der Schwyzer Schlagerstar mit einem ersten eigenen Konzert im Zürcher Hallenstadion auf und erfüllt sich damit einen grossen Lebenstraum. Zur Einstimmung darauf wurde sie vor der legendären Veranstaltungsstätte am Montag mit einem ganzen Reisecar überrascht – mit eigener Bemalung.

«Der Bus ist einfach der absolute Wahnsinn!», sagt Egli zu Blick über das Geschenk des Carunternehmens Gössi. «Mich und meinen Tour-Namen so riesengross auf dem Bus zu sehen, hat mir wirklich erst einmal die Sprache verschlagen, und ich musste gegen ein paar Tränchen kämpfen. Jetzt wirds real, die Tour kann kommen.»

Egli will mit dem Car mitfahren

Der Car mit dem Egli-Motiv wird für Reisen des Unternehmens benutzt, fungiert also nicht als Tourbus für die Produktion, die Egli 2026 durch Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz führt. «Aber ich werde trotzdem mit dem Car fahren», sagt Egli. «Es kann durchaus passieren, dass ich ab und zu mitfahre und die anderen Gäste nicht nur von meinem Gesicht, sondern von der echten Beatrice auf ihrer Reise begleitet werden.»

Von aussen sei ihr Werbecar «tausend Mal schöner. Guckt ihn euch an: Der strahlt doch direkt Vorfreude aus. Ein rollendes Tour-Poster», schwärmt Egli. Auch innen sei alles anders. Während im Car eine normale Bestuhlung vorhanden ist, ist ihr Tourbus «wie eine kleine kuschelige Wohnung eingerichtet. Mit Betten, einem Wohnzimmer, einer Küchenzeile, einem kleinen Bad und eben allem, was man für Wochen auf Tour so braucht, um sich ganz zu Hause zu fühlen.»

Lebenstraum geht in Erfüllung

Eglis Konzert am 10. Oktober 2026 im Hallenstadion ist Teil ihrer «Tanzen – Lachen – Leben»-Tournee. «Das wird die grösste Tour, die wir je gespielt haben werden», sagt Egli. Doch besonders mit dem Hallenstadion-Gig erfüllt sie sich einen Lebenstraum. «Es wird eins der aussergewöhnlichsten Konzerte meines Lebens. Die grösste Party, die wir jemals in meiner Heimat gefeiert haben», verspricht Egli. Zu viel verraten will sie nicht. Nur so viel: «Für meine Schweizer Fans haben wir etwas ganz Besonderes ausgedacht, was dieses Heimspiel unvergesslich macht. Seid gespannt!»

