Silja Anders Redaktorin People

Schweden und die Schweiz werden im Ausland gerne mal verwechselt. Im Gegensatz zur Schweiz hat Schweden aber ein Königshaus. In der Schweiz gibt es aber dennoch so etwas wie Royalty – in Person unserer ehemaligen Schönheitsköniginnen und -Könige.

Eine der erfolgreichsten Ex-Miss Schweiz ist ohne Frage Christa Rigozzi (41). Sie konnte am Wochenende nun eine waschechte, schwedische Royal treffen. Prinzessin Madeleine (42) reiste ins deutsche Düsseldorf, um ihre neue Gesichtspflegeserie «minLen» vorzustellen, die sie mit dem Schweizer Unternehmen Weleda entwickelt hat.

Auf geheimer Mission nach Düsseldorf

«Was für ein Erlebnis», schreibt die ehemalige Schönheitskönigin auf Instagram und teilt dazu ein Video von ihrem Treffen mit Prinzessin Madeleine und ihrem Aufenthalt in Düsseldorf. «Ich bin mit Weleda in geheimer Mission nach Düsseldorf geflogen. Und ja, ich durfte Prinzessin Madeleine von Schweden persönlich treffen», beginnt Rigozzi ihr Video auf Instagram, in welchem sie die Eindrücke ihres Besuchs in Deutschland zeigt. Aber wie war es für Christa Rigozzi, eine Royal zu treffen? Wir haben bei der zweifachen Mutter nachgefragt.

Beide Frauen haben zwei Töchter

«Ich habe Prinzessin Madeleine mit Weleda getroffen. Sie hat mit ihnen ihre neue Pflegelinie für Kids und Teenies entwickelt. Ich durfte sie kennenlernen und fragen, woher die Inspiration kam und dann haben wir noch über unsere Kinder gesprochen», verrät die Tessinerin.

Mehr wollte Christa Rigozzi dann doch nicht verraten. Eine Königin schweigt und geniesst. In ihrem Video auf Instagram sieht es so aus, als sei das Schweiz-schwedische Royal-Treffen ein voller Erfolg gewesen.