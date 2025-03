1/8 Christa Rigozzi ist seit ihrer Wahl im Jahr 2008 die wohl umtriebigste Ex-Miss-Schweiz. Foto: Karine & Oliver

Darum gehts Christa Rigozzi spielt erstmals in einem Kinofilm mit

Film handelt von Sabotage der Schweizer Schokolade durch italienische Kriminelle

Premiere des Films «Frontaliers Sabotage» an Weihnachten 2025 in der Schweiz Die Blick KI ist noch am lernen und kann Fehler machen. Fragen zum Sport und Wetter können noch nicht beantwortet werden. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Es ist kein Geheimnis, dass Christa Rigozzi (41) die umtriebigste Ex-Miss-Schweiz der Geschichte ist. Die Tessinerin hat seit ihrer Wahl im Jahr 2008 so ziemlich jede Bühne ausprobiert, die es im Showbusiness zu bespielen gibt. Sie ist Werbegesicht, TV-Moderatorin, Keynote-Speakerin und Model. Doch etwas fehlte bis jetzt in ihrem Lebenslauf: ein Auftritt in einem Kinofilm.

Das ändert sich jetzt mit der Komödie «Frontaliers Sabotage» von Regisseur Alberto Meroni (46). «Alberto hat mich bereits vor sechs Jahren für die Rolle angefragt und wollte mich unbedingt für die Rolle haben, weil wir schon früher einige Projekte zusammen gemacht haben», sagt Christa Rigozzi zu Blick. Doch dann kam Corona und machte dem Filmdreh einen Strich durch die Rechnung. Vor eineinhalb Jahren kam der Deal endgültig zustande, und Rigozzi sagte zu, die Generalin mit dem Namen Christa Esposito zu verkörpern. «Ich musste keine zwei Sekunden überlegen, um meine Entscheidung zu treffen», sagt sie.

Der Film mit Christa Rigozzi läuft auch in Italien

Die Dreharbeiten laufen seit Anfang des Jahres, viele Szenen sind schon im Kasten. «Nun kümmere ich mich um viele weitere Projekte in ganz Europa – im April drehen wir den Film dann fertig», so Christa Rigozzi. An Weihnachten 2025 wird «Frontaliers Sabotage» in den Schweizer Kinos – aber auch in Norditalien – gezeigt. Eine Überraschung, auch für die Hauptdarstellerin. «Ich wusste schon, dass er als Kinofilm geplant war. Dass der Film aber sogar im grossen Nachbarland Italien gezeigt wird, macht mich schon ein bisschen nervös.»

Italien spielt auch im Drehbuch von «Frontaliers Sabotage» eine Rolle, denn im Film wollen italienische Kriminelle den Geschmack der Schweizer Schokolade sabotieren. Diese Katastrophe soll die Schweizer Armee verhindern und holt dafür Christa Rigozzi alias Christa Esposito als Gourmet-Generalin an Bord. Schokolade und Militär – mit beidem hat Christa Rigozzi Berührungspunkte. «Aus meiner Liebe zu Schokolade habe ich nie ein Geheimnis gemacht, und das Militär habe ich 2009 beim jährlichen Sirenentest unterstützt.»

«2025 ist das Jahr meiner Transformation»

Gedient hat Christa Rigozzi nie, und auch wenn sie zu Hause in Monte Carasso die Zwillinge Alissa und Zoe (8) zu bändigen hat, hält sie nicht viel von militärischen Erziehungsmethoden. «Ich bin Mutter und verlange von meinen Kindern Respekt, Fairness und Dankbarkeit – ein Familien-General bin ich aber nicht», lacht sie.

Mit der Premiere als Schauspielerin läutet Christa Rigozzi beruflich ein aufregendes 2025 ein, und man könne sich auf einiges gefasst machen. «Es ist das Jahr meiner Transformation», sagt sie vielsagend. Wir bleiben dran!