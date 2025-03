Am Internationalen Frauentag teilten Prominente ihre Gedanken zur Gleichberechtigung und würdigten wichtige Frauen in ihrem Leben. Rihanna und Herzogin Meghan veröffentlichten besondere Fotos und persönliche Botschaften.

1/13 Herzogin Meghan veröffentlicht zum Weltfrauentag eine ganze Reihe neuer Bilder. Foto: Instagram / Meghan

Auf einen Blick Prominente Frauen teilen Gedanken zur Gleichberechtigung am Internationalen Frauentag

Rihanna zeigt Fotos nach Geburt ihrer Söhne

Herzogin Meghan präsentiert seltenes Bild ihrer Tochter Lilibet mit Prinz Harry Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Am Internationalen Frauentag am 8. März teilten Frauen weltweit Gedanken zum Thema Gleichberechtigung und zur Rolle der Frau im 21. Jahrhundert, feierten sich und ihre Liebsten, und bedankten sich bei all den tollen Frauen in ihrem Leben. Dabei enthüllten die prominenten Frauen den einen oder anderen Schnappschuss, den es so von ihnen bisher nicht zu sehen gab.

An vorderster Front Rihanna (37), die Frauenkörper und das Wunder der Geburt würdigte. Zu zwei Fotos, die sie direkt nach der Geburt ihrer Söhne RZA (2) und Riot Rose (1) im Spitalbett zeigen, schreibt sie die Worte: «Das ist bei weitem das Stärkste, was ich als Frau je getan habe ... meine kleinen Wunder!». Die Stilikone machte dabei gemäss den Fotos auch bei der Geburt ihrer Kinder ihrem Namen alle Ehre, verzichtete weder auf Schmuck noch Accessoires. Eine Entscheidung, über die sie heute nur schmunzeln kann. «Und ja, ich habe mit Perlen und Sonnenbrille entbunden ... fragt nicht, es war viel los».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Süsser Vater-Tochter-Moment zwischen Prinz Harry und seiner Lilibet

«Wir feiern die starken Frauen um uns herum und die Mädchen mit Träumen, die zu Frauen mit Visionen werden. Wir danken auch denjenigen, die uns jeden Tag motivieren», schreibt Herzogin Meghan (43) zu ihrem Post. Dazu stellt sie eine Bildergalerie, die Fotos von ihr, ihrer Mutter Doria Ragland (68) und Ehemann Prinz Harry (40) zeigen. Eines davon erhält dabei besonders viel Aufmerksamkeit: Prinz Harry, der auf einem Boot mit seinem rothaarigen Töchterchen Lilibet (3) kuschelt, die dabei bereits ganz schön gross wirkt! Zur Erinnerung: Bisher gibt es lediglich ein offizielles Bild, auf dem das Gesicht der mittlerweile Dreijährigen vollständig zu sehen ist. Dieses entstand an ihrem ersten Geburtstag.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Welche Gedanken Schweizer Stars wie beispielsweise Michelle Hunziker (48) oder Christa Rigozzi (41) zum Weltfrauentag teilten und wie sie den Tag verbrachten, siehst du in der Bildergalerie.