Céline Dion feiert am Weltfrauentag ihre Lieblingssängerinnen

Beyoncé hält den Rekord mit 35 Grammy-Auszeichnungen für eine Frau

Saskia Schär Redaktorin People

Seit dem 8. März 1911 wird der internationale Frauentag gefeiert. Diesen nimmt der kanadische Superstar Céline Dion (56) heuer zum Anlass, ihren Lieblingssängerinnen ein Kränzchen zu winden. «Ich fühle mich geehrt, diese Momente mit einigen der talentiertesten und inspirierendsten Frauen in der Musikbranche zu teilen», meint Dion in einem Instagram-Post. Dazu stellt sie eine Bildergalerie von sich und eben jenen «talentiertesten» und «inspirierendsten» Frauen ins Netz – und diese machen den beiden Worten mit ihren Erfolgen alle Ehre.

Beyoncé (43)

Den Anfang macht ein Bild von ihr und Beyoncé, das den Kleidern nach bei den Grammys 2010 entstand, wo Beyoncé gleich sechs der begehrten, goldenen Grammophone abstaubte. Bis heute ist sie die Frau mit den meisten Grammys: Es sind deren 35.

Spice Girls

Im Juni 1998 traf die Kanadierin bei Luciano Pavarottis (1935-2007) Benefizkonzert «Pavarotti & Friends» in Modena, Italien, auf eine Frauenband, die sich zu dieser Zeit im absoluten Hoch befand: Die Spice Girls. Melanie Chisholm (51, v.l.), Emma Bunton (49), Victoria Beckham (50), Melanie Brown (49) und Geri Horner (52, nicht auf dem Bild) haben als «Gewürzmädchen» über 85 Millionen Tonträger verkauft, was sie zur bisher erfolgreichsten britischen Girlgroup macht.

Cher (78)

Direkt unter das Spice-Girl-Bild stellte Dion ein Foto von sich und einer als Elvis Presley verkleideten Cher. Das Foto entstand passenderweise in Las Vegas, dies im Jahr 2002. Die Amerikanerin gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen der USA, hat als Solokünstlerin alleine über 100 Millionen Tonträger verkauft, weitere 40 Millionen im Duo mit ihrem Ehemann Sonny Bono. Als Schauspielerin feierte sie zudem weitere Erfolge, erhielt dafür mehrere Auszeichnungen. Und spätestens dank ihres Satzes «Mom, I Am a Rich Man» wurde sie zu einer Ikone der Popkultur.

Adele (36)

Céline Dion und Adele verbindet eine ganz besondere Freundschaft. Davon konnten sich die Fans im vergangenen Jahr ein eigenes Bild machen, als sich die Kanadierin das Konzert der Britin in Las Vegas anschaute und in deren Folge es zu einer rührenden Szene zwischen den beiden Frauen kam. Sechs Jahre zuvor war es Adele, die Dion bei ihrer Las-Vegas-Show besuchte, das Bild in Dions Weltfrauentag-Post stammt von jenem Abend. Adele ist mit ihren über 120 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Künstlerinnen des 21. Jahrhunderts, hat zahlreiche Rekorde gebrochen und Auszeichnungen geholt, darunter auch einen Oscar und einen Golden Globe für ihren James-Bond-Song «Skyfall».

Barbra Streisand (82)

Das letzte ihrer fünf Bilder widmet Céline Dion Barbra Streisand, die bereits in den 1960er-Jahren ihre ersten grossen Erfolge feiern durfte. Ihr Debütalbum «The Barbra Streisand Album» holte sich sogleich zwei Grammys und wurde in die Liste der 500 Besten Alben aller Zeiten des Musikmagazins «Rolling Stones» aufgenommen. Streisand sackte Preis um Preis – darunter neun Golden Globes – und Rekord um Rekord ein, verkaufte über 150 Millionen Tonträger. Bis heute ist sie die einzige Künstlerin mit Nummer-1-Alben in sechs aufeinanderfolgenden Jahrzehnten.