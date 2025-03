«Diese Männer leiden unter massiven Verlustängsten»

1/5 Alt Bundesrätin Simonetta Sommaruga engagiert sich seit Jahren für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Foto: Keystone

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Alt Bundesrätin Simonetta Sommaruga (64, SP) beobachtet mit Sorge, dass es in der Politik immer mehr Menschen gebe, die das Rad der Gleichstellung nicht nur anhalten, sondern zurückdrehen wollten. «Ich denke, die Entwicklung hat viel mit Männern zu tun, die unter massiven Verlustängsten leiden», so Sommaruga. Sie griffen auf alte Rollenbilder zurück, anstatt sich mit gesellschaftlichen Veränderungen auseinanderzusetzen. Das sagte sie anlässlich des Weltfrauentags in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger».

Auch zur mangelhaften Umsetzung der Lohngleichheitsanalyse nahm Sommaruga Stellung. Dass mehr als die Hälfte der Firmen die gesetzliche Pflicht zur Analyse nicht erfülle, sei «bedenklich». «In einem Rechtsstaat darf man erwarten, dass sich die Leute an das Gesetz halten, auch wenn sie davon nicht begeistert sind», betonte sie.

«Das ist doch ein Wahnsinn!»

Die Kritik, das Gesetz sei ein «Papiertiger», wies sie zurück. Die Analysen seien weniger aufwendig als befürchtet, und der Bund stelle das Instrument kostenlos zur Verfügung. In der Verfassung stehe seit über 40 Jahren, dass Frauen und Männer für gleichwertige Arbeit gleich viel verdienen müssten. «Dieser Verfassungsauftrag ist bis heute nicht umgesetzt. Das ist der Skandal», sagte Sommaruga weiter.

Lohndiskriminierung sei Ausdruck tieferer gesellschaftlicher Probleme. «Wenn Frauen weniger Lohn erhalten, nur weil sie Frauen sind, dann ist das letztlich eine Abwertung des weiblichen Geschlechts.» Diese Annahme sei auch ein Nährboden für Gewalt gegen Frauen. Seit Jahresbeginn sei jede Woche eine Frau von ihrem Partner oder einem männlichen Familienmitglied getötet worden. «Das ist doch ein Wahnsinn!», wird die alt Bundesrätin im «Tages-Anzeiger» weiter zitiert.

Weniger Frauen im Bundesrat

Ausserdem äusserte sich Sommaruga zur aktuellen und künftigen Zusammensetzung des Bundesrats. Sie bedaure, dass der Frauenanteil gesunken sei. «In den letzten 175 Jahren haben ein einziges Jahr lang vier Frauen und drei Männer regiert. Ein einziges Jahr!»

Wäre es jahrelang umgekehrt gewesen, hätte man wohl über kaum etwas anderes gesprochen. Fünf Männer im Bundesrat nehme man hingegen «schulterzuckend zur Kenntnis», sagte Sommaruga. Mitte-Bundesrätin Viola Amherd (62) tritt per Ende März zurück. Für ihre Nachfolge kandidieren zwei Männer: Bauernpräsident Markus Ritter (57) aus dem Kanton St. Gallen und der Zuger Regierungsrat Martin Pfister (61).