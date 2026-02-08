Die Bieler Sängerin Léa Doffey (22) erreichte das Finale der französischen Show «Star Academy» auf TF1. Trotz grosser Unterstützung aus der Schweiz musste sie sich am Wochenende der 18-jährigen Pariserin Ambre Jadah geschlagen geben.

Saskia Schär Redaktorin People

Die Bieler Sängerin Léa Doffey (22) hat es ins grosse Finale der französischen Castingshow «Star Academy» des Fernsehsenders TF1 geschafft. Gegen 20'000 Bewerberinnen und Bewerber konnte sie sich durchsetzen, nicht aber gegen ihre Mitkonkurrentin Ambre Jadah. Die 18-Jährige sicherte sich in der Liveshow am Wochenende den Sieg, für Doffey gab es den zweiten Platz. 59 Prozent der Zuschauerstimmen gingen auf das Konto der jungen Pariserin. Damit darf sie sich nicht nur über 100'000 Euro, sondern auch über einen Vertrag mit Sony Music France für die Produktion ihres Debütalbums freuen.

Um auch an Stimmen aus der Schweiz zu kommen, musste Doffey im Vorfeld kreativ werden. Der Grund: Lediglich Personen mit Wohnsitz in Frankreich waren stimmberechtigt, konnten ihre Stimme für 0.99 Euro per SMS oder Telefonanruf abgeben. Kurzerhand wurde eine Spendenseite eingerichtet, über die Stimmen aus Frankreich finanziert wurden. 53'000 Franken sind bis kurz vor der Sendung dafür zusammengekommen.

Public Viewing im Kongresshaus

Léa Doffey ist eigentlich medizinische Praxisassistentin, hat ihren Job wegen des Gesangsabenteuers allerdings erst einmal pausiert. Aufgewachsen ist sie in einem französisch-portugiesischsprachigen Elternhaus in Bellmund bei Biel BE. Im Kongresshaus in Biel war es auch, wo am Samstag mehrere Hundert Personen den Auftritt von Doffey auf der Grossleinwand mitverfolgten und mitfieberten.