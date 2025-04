Erstmals in 35 Jahren Gotthard-Geschichte hört man die Hard-Rock-Band auf Schweizerdeutsch. Nic Maeder sorgt bei «Sing meinen Song» mit seiner Version von Gigis Song «Wolke» für Gänsehaut.

Darum gehts Gotthard-Frontmann singt erstmals auf Schweizerdeutsch bei «Sing meinen Song»

Nic Maeder interpretiert Gigis Song «Wolke» als Hommage an Grossvater

Am Ostermontag kommt es bei «Sing meinen Song» zu einem historischen Moment: Zum allerersten Mal in der 35-jährigen Bandgeschichte von Gotthard singt Frontmann Nic Maeder (53) auf Schweizerdeutsch – und sorgt damit bei «Sing meinen Song» für pure Emotion.

Maeder hat sich den Song «Wolke» von der Bündner Rapperin Gigi (24) ausgesucht. Es ist eine berührende Hommage an ihren verstorbenen Grossvater – ein Thema, das auch Nic persönlich trifft. «Ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meinem Grossvater. Als ich gehört hab, worum es in ‹Wolke› geht, war für mich sofort klar: Den Song will ich machen», erzählt er im Gespräch mit Blick.

«Ich war mega nervös»

Der Weg dahin sei alles andere als leicht gewesen. «Ich war ehrlich gesagt mega nervös», gesteht Maeder. «Mein erstes Mal auf Schwiizerdütsch und dann gleich vor laufender Kamera. Ich hab stundenlang geprobt, bis es überhaupt nach etwas klang», sagt der Gotthard-Frontman und lacht.

Der Song «Wolke» sei im Original ganz anders als das, was er normalerweise mache. «Ich hab ihn auf meine Art neu interpretiert und was Eigenes draus gemacht.» Trotzdem war für ihn klar: Der Refrain bleibt im Original. «Der hatte diese rohe Emotion, die wollte ich unbedingt drin lassen», erklärt er.

Gigi zu Tränen gerührt

Nic Maeder hat Gigi mit der Neu-Interpretationen einen ganz besonderen Moment geschenkt. «Natürlich musste ich weinen – es war wunderschön», sagt die Rapperin zu Blick. «Nik auf Schweizerdeutsch ist einfach ikonisch. Und ich hoffe, dass es nicht das erste und letzte Mal war.»

Gigi habe sich vor der Teilnahme bei «Sing meinen Song» gewünscht, dass einer der Künstlerinnen und Künstler sich für ihren Song «Wolke» entscheidet. «Und dann gleich Gotthard! Ich weiss, dass sich auch mein Grossvater sehr über dieses Gotthard-Cover gefreut hätte.»

Ob man Nic Maeder jetzt öfter auf Schweizerdeutsch hören wird? «Eigentlich hab ich das nie auf dem Zettel gehabt. Aber sag niemals nie!»

«Sing meinen Song» läuft am Ostermontag ab 20.15 Uhr bei 3+.