«Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» geht in die nächste Runde. Und auch diesmal darf Gastgeber Dodo sich auf eine spannende Auswahl an Stars freuen, die miteinander und füreinander singen werden.

Dodo ist wieder Gastgeber

«Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» ist zurück und auch diesmal darf man sich auch vielfältige Gäste freuen. Gastgeber Dodo (47) lädt für die sechste Staffel der Show nach Gran Canaria ein und wir verraten, welche Stars seiner Einladung folgten.

Gotthard-Frontmann Nic Maeder (53) und Bassist Marc Lynn (60)

Gotthard ist die national erfolgreichste Band der Schweiz. Alle ihre Studioalben erreichten Platz eins der Schweizer Charts. Die Band spielte schon für die Rolling Stones, Deep Purple, Bon Jovi und AC/DC auf und wurde damit auch international bekannt. Seit über 30 Jahren sind sie auf Tour und verkauften weltweit über 3,5 Millionen Tonträger.

Kings Elliot (30)

Kings Elliot wuchs im Kanton Schwyz auf. Um ihre musikalische Karriere zu verfolgen, zog sie nach London. Ihre Lieder werden inzwischen im Millionenbereich gestreamt. BBC One, Lewis Capaldi oder Reese Witherspoon zeigen sich von ihrer Musik begeistert. Sie begleitete die Band Imagine Dragons auf deren Tour durch die USA und Europa und wurde bereits für die Swiss Music Awards und den Prix Walo nominiert.

Zian (30)

Zian startete direkt mit seiner Debüt-Single «Show You» durch und ist inzwischen aus der Schweizer Musikszene kaum mehr wegzudenken. Zian gewann bereits zwei Swiss Music Awards.

Aurel Hassler (39) von «Stubete Gäng»

Aurel Hassler bringt einen völlig anderen Sound als seine Kolleginnen und Kollegen mit in die Show. Stubete Gäng vermischt Volksmusik mit Hip-Hop und begeistert die Fans damit. Man darf gespannt sein, was er aus den Songs seiner Musik-Gspänli macht.

Nicole Bernegger (47)

Nicole Bernegger war die erste Siegerin von «The Voice of Switzerland». Seit elf Jahren ist sie im Schweizer Musikgeschäft, gewann einen Swiss Music Award sowie einen Prix Walo und erreichte mit ihren Platten Goldstatus. Sie ist selbst mit ihrem Sound so vielfältig wie die gesamte Truppe der neuen Staffel von «Sing meinen Song».

Gigi (21)

Gigi bringt den Rap in die Runde von «Sing meinen Song». Vor zwei Jahren begann ihre Karriere am SRF Bounce Cypher, seither trat sie an Events wie dem Open Air Frauenfeld, Open Air Lumnezia und Rap City auf. Ausserdem gewann sie einen Swiss Music Award in der Kategorie «Most Rising Artist Social Media».

Die bunte Truppe rund um Gastgeber Dodo verspricht also auch in diesem Jahr eine Staffel voller musikalischer Explosionen und Emotionen. Die neue Staffel von «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» startet im Frühjahr 2025.