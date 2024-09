Jan Seven Dettwyler spricht über die Trennung, seine neue Liebe und zeigt sein Zuhause in Berlin

1/11 Sänger Jan Seven Dettwyler öffnete erstmals die Tür zu seinem neuen Zuhause in Berlin.

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

Vor der mit unzähligen Graffitis versprayten Haustüre im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg tobt an diesem Dienstagmorgen das Leben: Menschen auf Velos schlängeln sich halsbrecherisch um alles, was ihnen im Weg steht, Väter schieben Kinderwagen über das holprige Trottoir, ein Mann durchsucht einen Mülleimer nach Pfandflaschen.

Hinter der Haustüre, fünf Stockwerke weiter oben, herrscht aufgeräumte Ruhe. In der Berliner Wohnung von Jan Seven Dettwyler (45) ist alles an seinem Platz, nichts überflüssig, vieles hat für den Schweizer Musiker eine tiefe Bedeutung.

Dass er in dem beliebten Quartier seine Traum-Wohnung bekommen hat, sei seinem Strebertum und viel Glück zu verdanken, sagt Jan Seven Dettwyler. «Die Leute standen bis auf die Strasse und für die Besichtigung musste man Nummern ziehen, das war verrückt. Schlussendlich gab es 1'500 Interessentinnen und Interessenten! Ich habe mich aber im Vorfeld gut informiert, wie man in Berlin am besten an eine Wohnung kommt. Also kam ich vorbereitet: Ich hatte ein ausführliches Dossier zu meiner Person, alle Formulare schon vorbereitet und konnte das der Verwalterin direkt in die Hand drücken.»

Strukturierter Alltag für seine Kinder

Seit der Trennung von seiner Frau Zahra Abdalla (40) im Sommer letzten Jahres wohnt Dettwyler in dem Altbau mit fünf Zimmern, hohen Decken und gepflegtem Parkett. Das Ex-Paar lebt fussläufig nur wenige Minuten auseinander. «So können unsere beiden Söhne mal schnell zum Papi, wenn sie hier etwas vergessen haben oder umgekehrt.»

«Im ersten Moment war alles einfach scheisse.» Jan Seven Dettwyler

Bevor die Beziehung nach zwanzig Jahren zerbrach, habe er die Zeit mit der Familie so einteilen können, wie es sein Job verlangte, sagt der Musiker. «Ich konnte zum Beispiel eine Woche am Stück arbeiten, um dann wieder vier Tage hintereinander zu Hause zu sein.» Heute ordne sich der Job den Bedürfnissen seiner sechs- und vierzehnjährigen Söhne unter. «Sie sind die Hälfte der Woche bei mir, die andere bei ihrer Mutter. Wenn der Kleine nachmittags aus dem Kindergarten kommt, mache ich den Laden dicht. Dann liegt der Fokus auf Lego, Spielplatz und Hausaufgaben.»

Ein Jahr brauchte die Familie, bis sie sich in der neuen Situation eingefunden hat. «Bis hierher war es eine heftige Zeit», sagt Dettwyler. Und auch wenn sich Zahra Abdalla und Jan Dettwyler in Freundschaft getrennt haben, habe es Momente tiefer Trauer und Unsicherheit gegeben. «Ich hatte mir meine Zukunft anders vorgestellt und im ersten Moment war das alles einfach scheisse. Ich hatte das Gefühl, dass wir gescheitert sind.» In vergangenen Krisen seien Stift und Papier die Therapeuten des Wohlers gewesen. «Es wird oft unterschätzt, wie persönlich meine Musik ist. Mein Tagebuch ist für jeden hörbar.»

Neues Album mit sehr persönlichen Songs

Mit der Trennung war Jan Seven Dettwyler erstmals damit konfrontiert, dass Stift und Papier nicht mehr reichen, um zu verarbeiten. «Ich konnte meine Ängste nicht nur aufschreiben. Ich musste sie auch in meinem Umfeld kommunizieren und um Hilfe bitten. Das ist nicht meine Stärke.» Dennoch, auf seinem neuen Album «Schwarz auf Grün», das am 13. September erscheint, hört sich jeder Song an, wie ein Tagebucheintrag. Chronologisch begleitet man Dettwyler über Zweifel, Dankbarkeit und Trauer hin zu einem neuen Lebensgefühl, das zuversichtlich, verspielt und geerdet ist.

Von der Zahl zum Menschen: Jan Seven Dettwyler Seit zwanzig Jahren ist Jan Seven Dettwyler (50) einer der erfolgreichsten Musiker der Schweiz. Mit der Erweiterung seiner künstlerischen Identität mit seinem bürgerlichen Namen Jan Dettwyler begann für den Ausnahmesänger eine neue Ära: direkter, ehrlicher. Und so soll auch die kommende Tournee durch die Schweiz und Deutschland sein, die am 13. September 2024 im Volkshaus in Zürich startet. Jan Seven Dettwyler lebt mit seinen Söhnen in Berlin. Anfang 2024 gab der Musiker die Trennung von seiner Frau Zahra Dettwyler-Abdalla nach zwanzig Jahren Beziehung bekannt. zVg/Dario Zimmerli Seit zwanzig Jahren ist Jan Seven Dettwyler (50) einer der erfolgreichsten Musiker der Schweiz. Mit der Erweiterung seiner künstlerischen Identität mit seinem bürgerlichen Namen Jan Dettwyler begann für den Ausnahmesänger eine neue Ära: direkter, ehrlicher. Und so soll auch die kommende Tournee durch die Schweiz und Deutschland sein, die am 13. September 2024 im Volkshaus in Zürich startet. Jan Seven Dettwyler lebt mit seinen Söhnen in Berlin. Anfang 2024 gab der Musiker die Trennung von seiner Frau Zahra Dettwyler-Abdalla nach zwanzig Jahren Beziehung bekannt. Mehr

So singt er in «Drei Stunden» über Nächte, in denen man frisch verliebt hofft, sie würden nie enden. «Ich könnte das nicht so schreiben, wenn ich es nicht auch fühlen würde», sagt Jan Seven Dettwyler und lächelt. Es gebe eine neue Frau in seinem Leben, gibt er zu – mehr wolle er aber vorerst aber nicht verraten. «Wenn man jemanden neu kennenlernt, fühlt es sich an, als sei man zu zweit auf einer einsamen Insel.»

Tourleben, Beziehung und Familie

Das Stück «Hör mir noch einmal zu» beschäftigt sich mit den «Worten, die man

noch sagen sollte, um seinen Frieden mit einer Situation zu schliessen», erklärt der Musiker. Entstanden sei der Song bereits vor drei Jahren, noch bevor sich seine Lebenssituation komplett veränderte. «Irgendwie bekamen die Lyrics dann eine weitere und tiefere Bedeutung. Aber ich musste auch an meine Eltern denken, mein Vater ist kürzlich 91 Jahren geworden und die Beziehung zu ihnen hat sich natürlich auch verändert.»

«Ich bin stolz, dass wir uns ohne hässliche Streitereien getrennt haben» Jan Seven Dettwyler

Ab dem 13. September geht Jan Seven Dettwyler mit seinem Album «Schwarz auf Grün» auf Tournee. Zunächst für sechs Konzerte in der Schweiz, dann für sieben in Deutschland. Immer unter der Prämisse, dass genügend Raum bleibt, für Lego, Hausaufgaben und Zeit zu zweit auf einer einsamen Insel.

