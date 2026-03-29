Wie Mundart-Star Aaron Asteria Kraft tankt

Seit er vom Mundart-Star Bligg entdeckt wurde, setzt der Rapperswiler mit der rauen Stimme voll auf die Musik. Bei ihm daheim geben aber vor allem seine drei Katzen den Ton an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Musiker Aaron Asteria aus Rapperswil-Jona veröffentlicht Debütalbum «No Time for Heroes»

Von Bligg entdeckt, begann Karrieresprung 2021 nach Gewinn eines Wettbewerbs

Lebt vegan, setzt sich für Tierschutz ein und hat drei Katzen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andrea Butorin, GlücksPost

Eigentlich verrät der Musiker Aaron Asteria im Gespräch viel über sich. Doch seinen richtigen Namen, sein Alter («zwischen 25 und 30 ist gut geschätzt», sagt er) und seinen Beziehungsstatus will er nicht preisgeben.

Kein Geheimnis ist es, dass er in Rapperswil-Jona SG aufgewachsen ist und immer noch dort lebt – um ein anonymes Leben zu führen, fällt er mit seinen pinkfarbenen Haaren viel zu stark auf. Er hat britische Wurzeln, lebte als Kleinkind ein halbes Jahr in den USA und verbrachte viel Zeit bei seinen Grosseltern, da seine Eltern bei seiner Geburt noch studierten.

Aaron Asteria hatte vor einigen Jahren an der ETH Zürich ein Informatikstudium begonnen, setzte dann aber auf die Musik. «Wenn ich wieder mal etwas Geld brauche, arbeite ich einerseits im Informatikbereich, andererseits als Jugendarbeiter im Raum Zürich», sagt er.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Joe Cocker brachte alles ins Rollen

Auf einer DVD mit Woodstock-Aufnahmen begegnete er als Kind erstmals dem Sänger Joe Cocker (†70). Gebannt hörte er zu und staunte über Cockers komisch zuckende Bewegungen: «Dieser Auftritt inspirierte mich dazu, dass Musiker ein Karriereweg für mich sein könnte.» Heute wird Aaron Asteria wegen seiner rauen Stimme oft mit Joe Cocker verglichen.

Seine bisherige Musikkarriere erinnert an die berühmte Tellerwäscher-Geschichte: Aaron Asteria begann als Strassenmusiker, gewann 2021 einen Wettbewerb und wurde zwei Jahre später von Mundart-Musiker Bligg (49) entdeckt, gefördert und unter Vertrag genommen. Mit «No Time for Heroes» hat er kürzlich sein Debütalbum mit rockiger, gitarrenlastiger Popmusik veröffentlicht. Nun probt er mit seiner Band, um ab Sommer mit dem Album auf Tour zu gehen.

Sein Lied «Teenage Ghost» klingt zwar frech und fröhlich, Aaron Asteria tönt darin allerdings an, dass er mit vielen zweifelnden Gedanken zu kämpfen hatte. Es sei ihm zwar wichtig, echte Emotionen auszupacken, um wertige Musik zu machen. Aber über solch schwierige Themen könne er nur auf eine selbstironische, augenzwinkernde Art singen.

Katzen geben ihm Kraft

Was Aaron Asteria in dunklen Momenten Kraft gibt, sind seine drei Katzen Dipper, Cosmo und Salem. Abends biete sich bei ihm daheim regelmässig folgendes Bild: Der Musiker arbeitet am Laptop. Eine Katze setzt sich auf seinen Schoss, die anderen zwei auf seine Schultern. «Wenn sie mit Schnurren loslegen, beruhigt mich das enorm», sagt er.

Praktisch sein ganzes Leben lang waren Tiere an seiner Seite: Seine Familie bot Strassenhunden ein Daheim. Heute setzt sich Aaron Asteria, der seit sieben Jahren vegan lebt, für den Tierschutz ein: «Jeder Mensch und jedes Tier hat einen freien Willen, deshalb kämpfe ich für deren Rechte.» Das Verhalten seiner drei Büsi bestätigt seine Ansicht: Fühlen sie sich vernachlässigt, weil er allzu lang am Computer sitzt, springen sie aufs Büchergestell und werfen Sachen herunter oder machen sonst einen «Seich» wie Essen stibitzen: «Am Dreikönigstag hat Dipper ein Stück vom Kuchen geklaut. Er ist sogar König geworden», sagt Aaron Asteria lachend.