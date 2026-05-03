Am Prix Walo spricht Schauspieler Carlos Leal offen über seine Wohnungssuche in Zürich. Unmittelbar darauf meldet sich eine Maklerin bei Blick mit einem konkreten Angebot. Auch Stephan Eicher sucht nach einer Bleibe. Kommts zum Zweikampf?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carlos Leal sucht live am Prix Walo eine Wohnung in Zürich

Maklerin bietet ihm 3,5-Zimmer-Attikawohnung für 3515 Franken an

Wohnung: 87 m² plus 27 m² Terrasse, Baujahr Februar 2026

Sein Plan scheint funktioniert zu haben! Am Samstagabend verkündete Schauspieler Carlos Leal (56) am Prix Walo vor laufenden Kameras, dass er in Zürich eine Wohnung sucht. Blick-Redaktor Laszlo Schneider hat den Event für Blick getickert. Kaum eine halbe Stunde später flattert bereits die erste konkrete Offerte ins Postfach von Schneider.

Per Mail meldet sich eine Maklerin aus Dübendorf ZH bei Blick und bietet dem Schauspieler eine passende Bleibe an. Die Wohnung befindet sich in einem Neubau im Zürcher Stadtteil Affoltern. Konkret handelt es sich um eine 3,5-Zimmer-Attikawohnung für monatlich 3515 Franken brutto.

Die Immobilie bietet eine Wohnfläche von 87 Quadratmetern. Hinzu kommt eine 28 Quadratmeter grosse Terrasse. «Zu den Merkmalen gehören eine intelligente Küchenlösung, moderne Bäder sowie pflegeleichte Wand- und Bodenbeläge», heisst es im Wohnungsinserat. Auf Wunsch kann ein normaler Parkplatz in der Tiefgarage für 170 Franken gemietet werden. Der Neubau wurde im Februar 2026 fertiggestellt.

Sollten die Rahmenbedingen für Carlos Leal stimmen, könnte der Schauspieler die Wohnung am kommenden Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr besichtigen. Eine Voranmeldung sei nicht nötig. Carlos Leal könnte sich also auch spontan dazugesellen.

Bekommt er prominente Konkurrenz?

Aber Achtung: Carlos Leal war an diesem Samstagabend nicht der einzige Prominente, der am Prix Walo live auf Wohnungssuche in Zürich ging. Auch der Schweizer Sänger Stephan Eicher (65) plauderte vor den Kameras aus, eine Bleibe in der Limmatstadt zu suchen. Kurz darauf wurde er mit dem Award in der Kategorie «Gesang» ausgezeichnet.

Kommt es jetzt also zu einem Wohnungszweikampf zwischen zwei Schweizer Stars?