«Dann habe ich einfach auf der Yoga-Matte geweint»
Unerfüllter Kinderwunsch, gescheiterte künstliche Befruchtung, Wut, jahrelange Therapie. Bianca Sissing erklärt im SI.Talk, wie sie gelernt hat, loszulassen. Heute ist die 47-jährige Ex-Miss überzeugt: Sie hat die Mutterrolle bereits als Kind gelebt.
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