Ömer Akyüz war das Gesicht des beliebten Imbisses am Graben in Aarau. Nun ist er im Alter von 91 Jahren gestorben. Die Schweiz kannte ihn aus der SRF-Serie «Der Bestatter».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Imbiss-Legende Ömer Akyüz (†91) starb am Dienstag im Kantonsspital Aarau

Seine legendären Hamburger und Auftritte in «Der Bestatter» machten ihn bekannt

Akyüz hinterlässt Frau, zwei Kinder, drei Enkel und einen Urenkel

Fynn Müller People-Redaktor

Trauer um Imbiss-Legende Ömer Akyüz (†91). Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, ist Akyüz am Dienstag kurz nach dem Mittag im Kantonsspital Aarau gestorben. Anfang Woche war er zu Hause in Schöftland AG gestürzt. Im Dezember wäre er 92 Jahre alt geworden.

«Gömmer zum Ömer?» Dieser Satz gehörte in Aarau zum Alltag. Ab 1993 führte Akyüz seinen Imbiss am Graben, seine Hamburger waren legendär. Die Kundschaft holte sich bei ihm das Zmittag, einen Snack oder einfach einen Schwatz. Dank der SRF-Serie «Der Bestatter», in der er immer wieder im Hintergrund am Grill stand, kannte ihn bald die ganze Schweiz.

Geboren 1935 im türkischen Teil von Mazedonien, kam der gelernte Schreiner 1962 in die Schweiz. Vier Jahre später lernte er in Flims seine grosse Liebe Ruth Keller kennen. «Er arbeitete damals in Flims, im Kanton Graubünden. Ich war dort in den Ferien», erinnert sie sich in der «Aargauer Zeitung».

Das Paar heiratete, bekam zwei Kinder und schlug in Aarau Wurzeln. Ende 2016 gab Ömer den Wagen auf. Ruth Akyüz-Keller sagt: «Der Imbiss hat ihm alles bedeutet, er hat gelebt dafür». Schon 2010 hatte er der Stadt zwei Platanen für den Graben geschenkt. Sogar Ortsbürger war er.

Ömer Akyüz war dement

In den letzten Jahren prägte die Demenz den Alltag des Ehepaars. Ruth Akyüz kümmerte sich aufopferungsvoll um ihren Mann. Ein Pflegeplatz im Lindenfeld in Suhr war bereits reserviert.

Ömer Akyüz hinterlässt seine Frau, zwei Kinder, drei Enkel und einen Urenkel. Sein Sohn verabschiedet sich auf Social Media: «Einmal Baba immer Baba». Ömer sei «der beste Vater gewesen, den man sich wünschen kann.»

Ruth Akyüz beschreibt ihren Mann so: «Er half immer allen, war für andere da und hat gut für seine Familie gesorgt. Manchmal konnte er ein bisschen stur sein, aber sein Charakter war einmalig.»

Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt. Ein Datum steht noch nicht fest.