Das Kult-Duo Schmirinskis feiert Comeback. Alle Shows waren in unter einer Minute ausverkauft. Doch es gibt Hoffnung: Bei Blick sind exklusiv noch letzte Tickets erhältlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft René Rindlisbacher und Stephan Schmidlin kehren im Oktober als «Schmirinskis» zurück

Alle regulären Tickets für die Jubiläumsshow waren in einer Minute weg

Zusatzshow am 11. Oktober in Affoltern am Albis bleibt ausverkauft

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Nach 25 Jahren Pause kehren René Rindlisbacher (63) und Stephan Schmidlin (63) im Herbst als Schmirinskis auf die Bühne zurück. Das Interesse am Jubiläum ist hoch: Sämtliche Tickets für die drei Shows waren im regulären Vorverkauf innerhalb von einer Minute vergriffen. Wer leer ausging, hat noch eine Chance. Dank Blick hast du die Chance dochnoch bei einer der drei Shows von Schmirinski dabei zu sein. Wir verlosen exklusive je 1 x 2 Tickets für die Vorstellungen am 9., 10. und 11. Oktober 2026 in Affoltern am Albis. Nimm mit untenstehendem Formular an der Verlosung teil.

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Geplant war das Comeback ursprünglich in kleinerem Rahmen. René Rindlisbacher blickt auf die Idee zurück: «Unser Ziel war es zuerst gar nicht, mehrere Shows zu spielen. Wir wollten einfach unser Jubiläum mit Menschen feiern, die uns über diese lange Zeit begleitet haben. Mit Freunden und Familie einen tollen Abend verbringen, der diesem Anlass gerecht werden sollte. Einige für uns wichtige Personen konnten an diesem Abend aber nicht, was uns zu dem Entschluss brachte, den darauffolgenden Abend noch anzuhängen. Den sehr grossen Rest gaben wir in den Verkauf. Die unglaubliche Resonanz hat uns in dieser Weise schon erstaunt.»

«Wir sind älter und vernünftiger geworden»

Für die Auftritte im Oktober verspricht das Duo ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren, wählt aber einen familiären Ansatz. Neben Rindlisbachers Tochter Laura – mit ihr ist er ab diesem Herbst ebenfalls als S'Rindlisbachers auf Tour – werden Schmidlins Zwillingssöhne Teil des Programms. Der Comedian erklärt, was er bei seinen Auftritten vor hat: «Wir wollen eine Jubiläumsshow kreieren und nicht ein neues Programm schreiben. Es ist klar, dass unsere Art von Comedy bestehen bleibt und unseren Figuren wieder Leben eingehaucht wird. Dass unsere Kinder Platz in der Show finden werden, ist ein grosser Wunsch von uns beiden. Seine Söhne hatten im Gegensatz zu meinen Kindern nie die Möglichkeit, ihren Vater live auf der Bühne zu sehen. Wir sind beide einiges älter und vernünftiger geworden und verfolgen dieselben Ziele im Leben. Deshalb werden wir unseren ‹Streit› nur auf der Bühne ausleben und bestimmt nicht mehr im Proberaum.»

Trotz einer Zusatzshow für den 11. Oktober in Affoltern am Albis blieb die Nachfrage ungedeckt. Ob im nächsten Jahr eine Tournee folgt, lassen die Künstler offen. René Rindlisbacher: «Hoffen darf man immer. Wir wissen aber noch nicht, ob wir unseren Ansprüchen im Oktober gerecht werden können. Nur auf die Bühne zurückzukommen, damit wir da waren, ist nicht unser Stil. Sollte sich alles zu unserer Zufriedenheit herausstellen, werden wir im Oktober bestimmen, ob wir vielleicht noch ein paar Vorstellungen anhängen werden.»

Teilnahmeschluss ist der 17. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.