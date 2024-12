Wenn es um den Kampf gegen Brustkrebs geht, geben auch Schweizer Musikgrössen alles. Wie am Samstag an der Pink Ribbon Christmas-Gala, wo Eliane Müller schwanger auf der Bühne stand.

An der Pink-Ribbon-Christmas-Gala

1/8 Die Sängerin Caroline Chevin (l.) und Tiziana Gulino (r.) sind bereits Mütter. Eliane Müller erwartet im Frühling ihr erstes Kind. Im Kampf gegen Brustkrebs sangen die drei am Samstag an der Christmas-Gala von Pink Ribbon. Foto: Fabian Guggenbuehl

Auf einen Blick Schweizer Musikstars engagieren sich für Brustkrebs-Kampagne bei Pink Ribbon Gala

Eliane Müller sang mit Babybauch für den guten Zweck

120'000 Franken Spendensumme bei Benefizgala mit 200 Gästen gesammelt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Schweizer Musikgrössen engagieren sich seit Jahren für den Kampf gegen Brustkrebs. Mit emotionalen Liedern wollen sie die Botschaft des Zusammenhalts unterstreichen. So auch am Samstagabend an der fünften Christmas-Gala von Pink Ribbon im Zürcher Nobelhotel Dolder Grand.

Seit langem als Botschafterin aktiv dabei ist auch die Luzerner Sängerin Eliane Müller (34), die mit SRF-Sportkommentator Sascha Ruefer (52) im Frühling ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Den Geburtstermin behalten sie für sich, das Geschlecht wüssten sie noch nicht.

120'000 Franken im Kampf gegen Brustkrebs

Stimmgewaltig stand die werdende Mutter, Gewinnerin der zweiten Staffel der Castingshow «Die grössten Schweizer Talente», auf der Bühne, wie auch «The Voice of Switzerland»-Siegerin 2014 Tiziana Giulino (27), die mit ihrer Ehefrau Daria (28) im Mai die gemeinsame Tochter Mirea auf der Welt begrüssen konnte. Zudem Sängerin Caroline Chevin (50), der Schweizer ESC-Teilnehmer Remo Forrer (23) und Musiker Jesse Ritch (32), der im Januar Papi von Meliyah Awa wurde.

Besonders ergreifend war die Premiere des Songs «Mir traged di dur de Sturm» aus der Pink Ribbon Music Show, die im Januar 2026 während einer Woche im Hotel Dolder aufgeführt wird. Es war eines der vielen Lieder, das zu Tränen rührte.

Rund 200 Gäste liessen sich verzaubern, kulinarisch verwöhnen und erlebten durch Moderatorin Sven Epiney (52) auch einen charmanten Auktionator. Am Ende der Brustkrebs-Benefizgala kam die beeindruckende Spendensumme von 120'000 Franken zusammen.