Albanische Medien spekulieren Bekommt Loredana ein Kind von Fussballstar Adeyemi?

Am Montag macht in den albanischen Medien ein Gerücht die Runde, dass die Luzerner Rapperin Loredana schwanger sei. Sie heizt die Spekulationen mit einem Bild in ihrer Story an.

Publiziert: vor 49 Minuten | Aktualisiert: vor 22 Minuten