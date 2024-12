Weihnachtsfeier bei den Royals eskaliert

Eine Mitarbeiterin des Buckingham-Palasts soll in einer Londoner Bar Gläser zertrümmert und den Manager angegriffen haben. Der Palast kündigt eine strenge Untersuchung an.

24-jährige Täterin wurde gegen Bussgeld freigelassen, Palast leitet Disziplinarverfahren ein

Eklat bei einer inoffiziellen Royal-Weihnachtsfeier: Wie «The Mirror» berichtet, soll eine 24-jährige Mitarbeiterin des Buckingham-Palasts in einer Bar in London randaliert und das Personal angegriffen haben. Ein Sprecher des Palasts bestätigt den Vorfall gegenüber «BBC».

«Uns ist ein Vorfall ausserhalb des Arbeitsplatzes bekannt, in den mehrere Angestellte des Hauses verwickelt waren, die zuvor an einem Empfang am frühen Abend im Palast teilgenommen hatten.» Der Sprecher betont, dass es sich nicht um eine offizielle Weihnachtsfeier handelte.

Täterin zahlt Bussgeld

Die Polizei wurde am Dienstagabend zur All Bar One in der Victoria Street in London gerufen. Dort wurde eine Frau wegen Verdachts auf Körperverletzung, Sachbeschädigung und Ruhestörung festgenommen. Sie wurde später gegen ein Bussgeld wieder freigelassen.

Der Palast kündigte eine gründliche Untersuchung der Tat an. «Gegen die einzelnen Mitarbeiter wird ein strenges Disziplinarverfahren eingeleitet und entsprechende Massnahmen werden ergriffen», erklärte der Sprecher.

Der Vorfall wirft ein ungewöhnliches Licht auf das sonst so diskrete Palastpersonal. Denn eigentlich ist der Buckingham Palace bekannt für seine strengen Verhaltensregeln – auch ausserhalb der Dienstzeit. Wie es zu der Eskalation kam, ist noch unklar.