Märtha Louise zahlt Rechnungen ihrer Luxus-Hochzeit nicht

1/5 Traumhochzeit im norwegischen Geiranger: Märtha Louise und Durek Verrett gaben sich Ende August das Ja-Wort. Foto: IMAGO/NTB ROY

Auf einen Blick Prinzessin Märtha Louise und Schamane Durek Verrett hinterlassen unbezahlte Hochzeitsrechnungen

Zähe Diskussionen mit Hotel Union Geiranger über finanzielle Aspekte der Feier

Offene Forderungen belaufen sich auf über eine Million Norwegische Kronen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fynn Müller People-Redaktor

Skandal nach der Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise (53) und ihrem Schamanen Durek Verrett (50): Wie die Zeitung «Se og Hør» berichtet, haben die Frischvermählten offenbar einen Berg unbezahlter Rechnungen hinterlassen. Mehrere lokale Unternehmen warten noch immer auf ihr Geld – drei Monate nach der Trauung.

Laut den Recherchen von «Se og Hør» belaufen sich die offenen Forderungen auf über eine Million Norwegische Kronen (rund 79'000 Franken). Der Grossteil davon entfällt auf die Firma «LYD AS», die für die technische Ausstattung der Feierlichkeiten verantwortlich war. Deren Rechnung über 800'000 Kronen (rund 63'500 Franken) soll mittlerweile als «formelle Inkassoforderung registriert» worden sein. Zwei weitere Unternehmen aus der Region haben laut «Se og Hør» ebenfalls noch offene Rechnungen in Höhe von 120'000 Kronen (rund 9500 Franken) und 80'000 Kronen (rund 6350 Franken). Dort seien zweite Mahnungen ausgeschrieben worden. Beide Firmen möchten anonym bleiben.

Managerin äussert sich zu Vorwürfen

Auch mit dem «Hotel Union Geiranger», Hauptschauplatz der Hochzeit, soll es zu «zähen Diskussionen» über finanzielle Aspekte gekommen sein. «Se og Hør» berichtet: «Nach Informationen, die Se og Hør zur Verfügung gestellt wurden, kam es im Anschluss an die Feierlichkeiten zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen Märtha Louises Managerin Carina Scheele Carlsen und dem Hotel.» Die Managerin der Prinzessin äusserte sich auf Anfrage von «Se og Hør» zu den Vorwürfen: «Als verantwortungsbewusster Akteur bei einer so grossen Veranstaltung ist es unsere Pflicht, in Zusammenarbeit mit unseren Beratern alle Rechnungen zu prüfen und sicherzustellen, dass sie mit den getroffenen Vereinbarungen übereinstimmen. In einigen wenigen Fällen wird dies einige Zeit in Anspruch nehmen, aber das ist nichts Drastisches.»

Seit der Hochzeit Ende August wurden Märtha Louise und Durek Verrett nur selten in Norwegen gesehen. Stattdessen verbrachten sie ihre Flitterwochen in der Türkei und wurden kürzlich bei einer Preisverleihung in Beverly Hills gesichtet. Die Firma «Prinsesse Märtha Louise Kulturformidling», als deren Inhaberin die Prinzessin eingetragen ist, gilt laut «Se og Hør» als offizieller Auftraggeber der Hochzeit.