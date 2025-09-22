Die Herzogin von York, Sarah Ferguson, wurde als Schirmherrin eines Kinderhospizes abgesetzt. Der Grund: Eine E-Mail, in der sie Jeffrey Epstein als «besten Freund» bezeichnete, trotz früherer Distanzierung vom verurteilten Sexualstraftäter.

1/5 Sarah Ferguson bekommt die Konsequenzen ihrer engen Bekanntschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu spüren. Foto: WireImage

Darum gehts Sarah Ferguson als Schirmherrin eines Kinderhospizes entlassen wegen E-Mail an Epstein

Ferguson bezeichnete Epstein als standhaft und grosszügig in der E-Mail

Sarah Ferguson (65) wurde als Schirmherrin eines Kinderhospizes entlassen. Das berichtet unter anderem «The Mirror». Julia's House, ein Kinderhospiz in Dorset und Wiltshire, traf diese Entscheidung nach Bekanntwerden einer E-Mail, die Ferguson an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschickt hatte.

Laut der Zeitung erklärte Julia's House in einer Stellungnahme: «Nach den am Wochenende bekannt gewordenen Informationen über die Korrespondenz der Herzogin von York mit Jeffrey Epstein hat Julia's House beschlossen, dass es unangemessen wäre, wenn sie weiterhin als Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation fungieren würde.»

Nahm 15'000 Pfund von Jeffrey Epstein entgegen

Die E-Mail, die Ferguson am 26. April 2011 an Epstein schickte, kam nur wenige Wochen, nachdem sie Reportern versichert hatte, sie würde «nie wieder etwas mit» dem Sexualstraftäter zu tun haben. In der Nachricht entschuldigte sich Ferguson bei Epstein dafür, ihn in den Medien mit Pädophilie in Verbindung gebracht zu haben, und bezeichnete ihn als «bester Freund», «standhaft» und «grosszügig».

Ein Sprecher der Herzogin erklärte, die E-Mail sei «im Zusammenhang mit einem Rat geschickt worden, den die Herzogin erhalten hatte, um Epstein und seine Drohungen zu beschwichtigen». Zuvor hatte Ferguson in einem Interview mit dem «Evening Standard» am 7. März 2011 ihre Entschuldigung für die Annahme von 15'000 Pfund von Epstein ausgesprochen.

In diesem Interview sagte sie: «Ich verabscheue Pädophilie und jeglichen sexuellen Missbrauch von Kindern und weiss, dass dies eine gigantische Fehleinschätzung meinerseits war. Ich bin so zerknirscht, dass ich es nicht in Worte fassen kann.»

Die Entlassung Fergusons als Schirmherrin von Julia's House unterstreicht die anhaltenden Konsequenzen ihrer Verbindung zu Epstein, trotz ihrer öffentlichen Distanzierung von ihm.