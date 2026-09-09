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Royals
Oslo: Königsfamilie betritt den Balkon
Volk applaudiert lautstark
Hier betreten die Royals den Balkon
Die norwegische Königsfamilie zeigt sich auf dem Balkon des Schlosses in Oslo.
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
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