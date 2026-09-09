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Volk applaudiert lautstark
Hier betreten die Royals den Balkon

Die norwegische Königsfamilie zeigt sich auf dem Balkon des Schlosses in Oslo.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Aktualisiert: vor 17 Minuten
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Ehemaliger König von Norwegen: Harald V.
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