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König Haakon spricht zum Volk
«Für sie hatte er besonderen Platz im Herzen»

Seit dem Tod seines Vaters am Freitag ist Haakon König. Seine erste offizielle Rede hat er am Samstagabend um 19 Uhr gehalten.
Publiziert: 19:41 Uhr
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