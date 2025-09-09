Hat Mette-Marit das Vertrauen des Volkes verloren?

Kronprinzessin Mette-Marit steht in den Startlöchern, die nächste Königin Norwegens zu werden. Doch das Volk scheint Zweifel daran zu haben, ob sie für den Job wirklich geeignet ist.

1/7 Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon sollen eigentlich irgendwann den norwegischen Thron besteigen. Foto: imago/PPE

Darum gehts Mette-Marit verliert Vertrauen des Volkes für Königinnenrolle

Kronprinzessin kämpft seit Beginn um Gunst der Norweger

Nur 30 Prozent trauen ihr das Amt der Königin zu Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) kommt nicht zur Ruhe. Erst macht ihr Sohn Marius Borg Høiby (28) ihr Sorgen, weil er unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht steht. Und jetzt sieht es auch noch so aus, als habe das norwegische Volk das Vertrauen in sie verloren.

Eine Umfrage unter 1000 Norwegerinnen und Norwegern in der Online-Zeitung «Nettavisen» im Auftrag des «Institut Infact» ergab, dass lediglich 30 Prozent der Befragten der Prinzessin das Amt der Königin nur «in hohem Masse» zutrauen. Jeder Fünfte soll sie allerdings für völlig ungeeignet halten.

Ist Mette-Marit als Königin ungeeignet?

Bei einer Bevölkerung von 5,5 Millionen Menschen ist eine Umfrage unter 1000 vielleicht nicht direkt repräsentativ, doch gibt sie einen kleinen Eindruck auf das grössere Bild, das das norwegische Volk von seiner künftigen Königin haben könnte.

Von Anfang an musste Mette-Marit um die Gunst des Volkes kämpfen. Viele beäugten die Frau an der Seite ihres Kronprinzen skeptisch. Nicht, weil sie eine Bürgerliche war, sondern weil sie eine wilde Partyvergangenheit hatte – und einen Sohn aus einer früheren Beziehung mitbrachte. Die Zweifel an ihrer Eignung für den Königinnen-Job scheinen bis heute anzuhalten. Möglich ist auch, dass viele der Meinung sind, dass sie das Amt nicht stemmen könne, da sie an einer chronischen Lungenfibrose leidet. Die Krankheit zwingt die Kronprinzessin regelmässig dazu, Termine absagen zu müssen. Der Skandal um ihren Ältesten dürfte ihrem eigenen Image ebenfalls nicht geholfen haben.

Der Kronprinz geniesst das Vertrauen des Volkes

Anders sieht es dafür mit der Beliebtheit von Prinzessin Mette-Marits Ehemann Kronprinz Haakon (52) aus. Ihm scheint das Volk laut Umfrage den Thron mit Freuden anzuvertrauen. 65 Prozent sind demnach der Meinung, dass er einen sehr guten König abgeben werde. Sie sind von seiner Ausstrahlung und Stabilität begeistert.