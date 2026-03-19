Jetzt gehts Marius an den Kragen: Kronprinzessin Mette-Marits Spross drohen sieben Jahre Knast. Das Strafmass löst bei unserem RoyalTea-Expertenduo eine bittere Debatte aus. Am Ende versöhnt ausgerechnet eine süsse Versuchung von Herzogin Meghan.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marius Borg Høiby, 29, soll für 7 Jahre ins Gefängnis

Anklage fordert Haftstrafe wegen Gewalt und Gerichtsverachtung

Gefordertes Strafmass: 7 Jahre und 7 Monate laut Staatsanwaltschaft War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

René Haenig

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Er nimmt sich, was er will – auch mit Gewalt. Er pfeift aufs Gericht – und verhöhnt seine Opfer. Doch jetzt zieht sich die Schlinge um den Hals des Sohnes der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) zu: Die Staatsanwaltschaft will Marius Borg Høiby (29) für sieben Jahre und sieben Monate hinter Gitter bringen. Was halten unsere Royal-Expertin Flavia Schlittler vom Blick und der Königshauskenner der Schweizer Illustrierten, René Haenig, vom geforderten Strafmass? Nur soviel: Es gibt zwar Zeter, aber zum Glück nicht Mordio.

Netflix-Insider packen nach dem Ausstieg des Streaming-Riesen bei Meghans (44) Filmprojekten über das flegelhafte Benehmen von Prinz Harrys (41) Frau aus. Nicht nur floppten die TV-Formate der einstigen Schauspielerin, jetzt sitzt Netflix auch noch auf einem Haufen nicht verkaufter «As ever»-Produkte. Zumindest Marmelade scheint nicht darunter. Von der ist ein Glas nach Monaten endlich bei unserem RoyalTea-Duo gelandet. Wir haben den Finger ins Töpfchen gesteckt und genascht. Unser Urteil? Das hört und seht ihr in der aktuellen Podcast-Folge.