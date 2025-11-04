Schock in der Londoner High Society: Ben Duncan, bekannt aus «Big Brother» und enger Freund von Prinz William, ist tot. Der 45-Jährige stürzte vom Dach eines Londoner Luxus-Hotels. Die Umstände seines Todes werden als unerwartet aber nicht verdächtig eingestuft.

1/5 Ben Duncan ist tot. Der Reality-TV-Darsteller starb im Alter von 45 Jahren. Foto: IMAGO/FAMOUS

Darum gehts Ben Duncan, Freund von Prinz William, stürzt tödlich vom Hoteldach

Duncan war Teil des inneren Kreises des Prinzenpaares und TV-Persönlichkeit

45-jähriger Reality-TV-Star fiel etwa 30 Meter in die Tiefe

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Schock in der britischen High Society: Ben Duncan, ein ehemaliger Studienfreund von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), ist am vergangenen Donnerstagabend in London tödlich verunglückt. Wie die «Daily Mail» berichtet, stürzte der 45-jährige Reality-TV-Darsteller vom Dach des luxuriösen Trafalgar St. James Hotels. Duncan, der an der Universität St. Andrews mit dem königlichen Paar studierte, sei etwa 30 Meter in die Tiefe gestürzt.

Die Polizei sei um 23.02 Uhr alarmiert worden, konnte aber nur noch seinen Tod feststellen. Ein Sprecher der Metropolitan Police erklärte gegenüber der Zeitung: «Der Mann fiel bedauerlicherweise aus der Höhe. Trotz aller Bemühungen des London Ambulance Service musste er leider am Tatort für tot erklärt werden.» Der Verstorbene war Teil des inneren Kreises von William und Kate, bevor er selbst als Medienpersönlichkeit bekannt wurde. Er trat in mehreren TV-Shows auf, darunter «Big Brother» und «Come Dine With Me». Duncan erinnerte sich 2010 an seine Studienzeit mit dem Prinzenpaar: «Weil wir Will und Kate in unserer Mitte hatten, wimmelte es von königlichen Personenschützern. Wir wussten, dass sie sich gut verstanden und dass etwas im Gange war, aber man liess sie einfach in Ruhe.»

Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

«Er lebte sein Leben wie Peter Pan»

Das Trafalgar St. James, wo sich der Vorfall ereignete, ist ein Fünf-Sterne-Hotel mit Zimmerpreisen bis zu über 1000 Franken pro Nacht. Die Dachterrasse bietet einen spektakulären Blick auf den Trafalgar Square und ist bei Touristen sehr beliebt. Freunde und Bekannte zeigten sich schockiert über Duncans plötzlichen Tod. Broadcaster Mike Hollingsworth (49) schrieb auf Facebook: «Mein lieber, lieber Freund Benjamin [Ben] Duncan hat uns verlassen. Er lebte sein Leben wie Peter Pan – der Junge, der nie erwachsen wurde. Er wird von seinen vielen, vielen Freunden schmerzlich vermisst werden, die seinen Charme, seinen Witz, sein ansteckendes Lachen und seinen angeborenen Stilsinn zu schätzen lernten.»

Neben seiner Verbindung zur Königsfamilie pflegte Duncan Freundschaften zu einflussreichen Persönlichkeiten wie Lord Peter Mandelson (72) und Michael Portillo (72). In den letzten Jahren soll er sich jedoch zunehmend zurückgezogen haben. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Die Polizei stuft den Tod als «unerwartet, aber nicht verdächtig» ein.