Früh übt sich, wer einmal regieren will: Prinzessin Estelle von Schweden taucht in den Hofalltag ein – und bekommt dabei einen ganz besonderen Lehrmeister.

Darum gehts Prinzessin Estelle absolvierte ihre Berufsorientierungswoche im Königlichen Palast in Stockholm

Sie begleitete König Carl Gustaf zu Sitzungen und half im königlichen Büro bei der Terminplanung

Sie digitalisierte historische Fotos und half bei Vorbereitungen für einen Workshop im Kinderspital

Sarina Bosshard

Bis Prinzessin Estelle (14) einst den schwedischen Thron besteigen wird, dauert es noch Jahrzehnte. Schliesslich regiert derzeit noch ihr Grossvater, König Carl XVI. Gustaf (80), und danach folgt erst einmal ihr Mami, Kronprinzessin Victoria (49). Doch man kann nie früh genug mit der Vorbereitung auf die künftige Rolle ­beginnen, findet offenbar der Palast. Und so absolvierte die ­junge Schwedin ein ganz besonderes Schul­praktikum: Statt im Büro oder in einem Geschäft reinzuschnuppern, verbrachte Estelle ihre Berufsorientierungswoche im Königlichen Palast in Stockholm.

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Mit Stift und Block gewappnet beglei­tete sie ihren Grossvater in seinem royalen Alltag. Dabei durfte sie hochkarätige Luft schnuppern: Sie sass am Konferenztisch neben dem Monarchen, als er eine Sitzung seiner Umwelt- und Wissenschaftsstiftung leitete, nahm an internen Hofbespre­chungen teil und half im königlichen Büro sogar dabei, den Terminkalender für die kommenden Wochen zu planen.

Einblick hinter die Kulissen

Doch die zukünftige Königin lernte auch die Arbeit hinter den Palastmauern ­kennen. In der Bernadotte-Bibliothek digita­lisierte sie historische Fotos, im Schlossarchiv blätterte sie in alten Dokumenten aus dem 16. Jahrhundert, und am Morgen sperrte sie zusammen mit den Ange­stellten die Schatzkammer für die ­Besucherinnen und Besucher auf. Auch bei ihrer eigenen Kulturstiftung packte sie mit an, begutachtete den Standort für eine neue Skulptur und half bei den Vorbereitungen für einen Workshop in einem Kinderspital.

In den sozialen Medien zieht die Teen­age­rin, die ihren Beitrag gleich selbst in der Informationsabteilung des Palasts verfasst hat, ein begeistertes Fazit: Die Zeit mit ihrem Grossvater sei «lustig und lehrreich» gewesen. Zwischen Estelle und dem Monarchen besteht seit jeher ein inniges Band. Dass die beiden gerne Zeit miteinander verbringen, zeigte sich bereits im April, als Carl Gustaf seinen 80. Geburtstag feierte. Damals überraschte Estelle, Herzogin von Östergötland, den Monarchen mit einer ein­gerahmten Karte des Herzogtums – als Gutschein für einen gemein­samen Ausflug in die Region. Ein Geschenk, das zeigt, wie viel Freude Enkelin und Grossvater an ihren gemeinsamen Stunden haben.

Dass er ihr nun auch sein Handwerk zeigen konnte, erfüllt ihn sichtlich mit Stolz. Und Estelle ist ihrer künftigen Rolle wieder ein kleines Stück nähergekommen.