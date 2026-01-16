Jetzt ist es offiziell: Prinz Ernst August von Hannover und Claudia Stilianopoulos sind getrennt. Die Bildhauerin trennte sich – betont aber, dass sie dennoch für ihn da sein werde.

Fynn Müller People-Redaktor

Alles aus bei Prinz Ernst August von Hannover (71) und seiner Partnerin, Bildhauerin Claudia Stilianopoulos. Das bestätigte Stilianopoulos am 15. Januar 2026 bei der Enthüllung ihrer Skulptur «Resetéate y Vive» im Gregorio Ordóñez Park in Madrid.

Erstmals sprach sie dort öffentlich über das Liebes-Aus. «Ich verlasse die Menschen, die ich liebe, nicht. Die Art der Beziehung kann sich ändern, aber ich werde immer da sein», erklärt Stilianopoulos gegenüber der Presse.

Auf die Gründe der Trennung ging sie nicht näher ein, deutete jedoch an: «Wir sind unterschiedlich. Leider habe ich mich getrennt, nachdem ich 18 Jahre mit einer Person zusammen war. Und dann hatte ich weitere Beziehungen, aber ... ich muss wohl sehr schwierig sein.»

Gesundheitliche Probleme

Das Ende der Beziehung kam nach einer schwierigen Zeit für den Welfen-Prinzen, der im April 2025 wegen gesundheitlicher Probleme im Ruber Internacional Spital in Madrid behandelt wurde. Damals stand ihm Stilianopoulos unterstützend zur Seite. Obwohl sie ihn nun als Freund bezeichnet, schliesst sie ein Liebescomeback aus. «Gesundheitlich könnte es ihm besser gehen, aber auch schlechter», fügte sie hinzu.

Prinz Ernst August ist seit 1999 offiziell mit Caroline von Hannover (68) verheiratet. Trotz jahrelanger Gerüchte über eine Trennung erfolgte nie eine Scheidung. Die Bildhauerin Stilianopoulos, Tochter der verstorbenen Gesellschaftsdame Pitita Ridruejo und des Diplomaten Mike Stilianopoulos, ist für ihre innovativen Werke bekannt. Sie verbindet traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technologie wie 3D- und Virtual-Reality-Projekten.