Silja Anders Redaktorin People

Die Sorgen um Prinz Ernst August von Hannover (71) sind derzeit gross. Der Royal liegt im Krankenhaus in Madrid mit Verdacht auf Nierenversagen. Seine Partnerin Claudia Stilianopoulos (51) weicht ihm nicht von der Seite.

Von seiner Ehefrau Prinzessin Caroline von Hannover (68) ist weit und breit nichts zu sehen. Das ist nicht verwunderlich. Obwohl die beiden seit 1999 verheiratet sind, wurden sie seit 2009 nicht mehr gemeinsam gesehen. Eine Scheidung ist jedoch nach wie vor nicht in Sicht – obwohl ihre getrennte Zeit inzwischen sogar schon länger andauert als die Jahre, die sie gemeinsam verbrachten.

Doch wenn sie offensichtlich nicht mehr als Paar zusammenleben – und er sogar öffentlich eine neue Partnerin hat: Wieso lässt sich Caroline von Hannover dann nicht endlich scheiden?

Darum bleibt Caroline Prinzessin von Hannover

René Haenig, Adels-Experte der «Schweizer Illustrierten», hat für Blick eine einfache Erklärung parat: «Lässt sich Caroline scheiden, verliert sie ihren Status als Königliche Hoheit.» Das bedeutet, dass sie am monegassischen Fürstenhof als Einzige mit «Ihre Königliche Hoheit» angesprochen wird. Ihr Bruder Fürst Albert (66) ist hingegen nur «Seine Durchlaucht». Ausserdem würde eine Scheidung von Prinz Ernst August auch bedeuten, dass die gemeinsame Tochter Prinzessin Alexandra von Hannover (25) ihren Status verlieren würde.

Eine Scheidung würde zudem einen grossen Medienrummel mit sich bringen – eine Tatsache, die die medienscheue Prinzessin sicherlich unter allen Umständen vermeiden möchte. Eine ähnliche Situation würde es laut des Royal-Experten auch in Spanien geben. Altkönig Juan Carlos (87) und seine Ehefrau Sophia (86) seien ebenfalls seit Jahren getrennt, eine Scheidung gab es allerdings nie.

Titel ist eine Genugtuung für sie

«Ich denke, Caroline von Hannover ist ihr royaler Titel extrem wichtig. Da lässt sie lieber die Demütigungen durch ihren entfremdeten Ehemann über sich ergehen, bevor sie den Titel verliert», so Haenig. Ist Caroline von Hannover ihr royaler Status also wichtiger als ihre Würde? «Das würden wir vielleicht so sehen. Aber für sie steht der Status und der Titel wohl über allem. Ausserdem ist sie der Meinung, eine bessere Fürstin zu sein, als es ihr Bruder Albert ist. Die Thronfolge in Monaco geht aber immer an den männlichen Erben», erklärt der Royal-Experte. Caroline von Hannover ging leer aus. Dass sie am Hof ihres Bruders also mit einem höheren Titel angesprochen werden muss als er, könnte ihr eine grosse Genugtuung sein.

Und warum lässt sich Prinz Ernst August nicht scheiden? «Eine Scheidung könnte für Ernst August unter Umständen finanzielle Nachteile haben», erklärt Haenig. «Zudem fürchtet er vielleicht die Schmach, sollte ein Scheidungsgericht festhalten, dass er untreu wurde.»

Carolines Alltag am monegassischen Hof

Während ihr Bruder Fürst Albert also Monaco regiert, ist die Frage auch berechtigt, was seine ältere Schwester den lieben langen Tag so treibt. Als Fürstin Charlène von Monaco (47) krankheitsbedingt über ein Jahr lang ausfiel, sprang Caroline von Hannover für sie ein und regierte an der Seite ihres Bruders das Fürstentum. Das ist lange her. Was macht das mit Caroline von Hannover? «Gute Frage», so René Haenig. «Sie ist ja inzwischen auch schon 68 Jahre alt – also im Prinzip im Rentenalter. Sie wird es jetzt wahrscheinlich ruhiger nehmen, sich ihrer Philanthropie widmen – und bei Chanel shoppen.»