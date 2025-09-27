So lief das Treffen zwischen Charles und Harry wirklich

Prinz Harry und König Charles trafen sich kürzlich zu einer knapp einstündigen Aussprache in London. Ein Insider will erfahren haben, worüber sich Vater und Sohn unterhalten haben.

1/5 Scheinen sich wieder anzunähern: König Charles und Prinz Harry. Foto: Getty Images

Darum gehts Prinz Harry trifft König Charles III. Rückkehr zu royalen Pflichten unwahrscheinlich

Harry überreicht Charles gerahmtes Familienfoto mit Meghan und Kindern

55-minütiges Gespräch bei einer Tasse Tee nach 19 Monaten Trennung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Kommt es zur royalen Rückkehr von Prinz Harry (41)? Nach dem grossen Wiedersehen zwischen Harry und seinem Vater, König Charles III. (76) am vor zwei Wochen brodelt die Gerüchteküche. Die beiden trafen sich zu einem 55-minütigen Gespräch bei einer Tasse Tee.

Jetzt berichtet «The Sun», wie das Treffen von Harry und Charles wirklich ablief. Grundsätzlich sei es formell gewesen, dennoch habe es einige sentimentale Momente gegeben. So soll Harry seinem Vater zu Beginn ein gerahmtes Familienfoto mit seiner Frau Meghan Markle und den Kindern Archie und Lilibet überreicht haben. Seit dem Platin-Jubiläum im Juni 2022 hat König Charles seine Enkelkinder nicht mehr gesehen. Auch weil Harry stets betont, eine Rückkehr nach Grossbritannien sei für sie nicht sicher.

Wird Harry ein «Hybridprinz»?

Nach dem Treffen wurde darüber spekuliert, ob und wie Prinz Harry zu seinen royalen Pflichten zurückkehren könnte. Die Rede war von einer Art «Hybridprinz». Heisst: Harry könne weiterhin mit seiner Familie in den USA leben und trotzdem einige Aufgaben im britischen Königshaus übernehmen. Für Harrys grossen Bruder Prinz William (43) sei dies keine Option gewesen. Sein Motto: Ganz oder gar nicht.

Auch «The Sun» geht im neuen Bericht nicht davon aus, dass das Wiedersehen von Charles und Harry dazu führt, dass Harry wieder regelmässig Termine gemeinsam mit seinem Vater wahrnehmen werde. Eine «halb drinnen, halb draussen»-Rolle für Harry sei demnach ausgeschlossen.

Auch ein Sprecher Harrys habe gegenüber «The Sun» betont, dass der Prinz habe kein Interesse an einer Rückkehr zu royalen Pflichten. Es gehe ihm um die Beziehung zu seiner Familie, die er pflegen wolle. Das erste Treffen zwischen Vater und Sohn seit 19 Monaten war ein wichtiger Schritt in Richtung Versöhnung.