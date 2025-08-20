Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, wurde von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Über seine Anwälte äussert er sich erstmals zu den 32 Anklagepunkten. Høiby bestreitet die meisten Vorwürfe, räumt aber Gewalt gegen eine Ex-Partnerin ein.

Darum gehts Marius Borg Høiby mit schweren Vorwürfen konfrontiert, drohen bis zu zehn Jahre Haft

Høiby räumt einige Vorfälle ein, bestreitet aber die meisten Anschuldigungen

Am Montag informierte die norwegische Staatsanwaltschaft über die Anklage gegen Marius Borg Høiby in 32 Punkten. Unter anderem wird ihm mehrfache Vergewaltigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Nun hat sich Høiby über seine Anwälte erstmals öffentlich geäussert. Gegenüber dem norwegischen Sender NRK erklärte sein Verteidiger Petar Sekulic: «Es handelt sich um eine sehr schwerwiegende Anklage. Das sieht er selbst auch so. Er wird nun wie zuvor kooperieren und seine Aussage machen, um den Fall bestmöglich aufzuklären.»

Laut seinen Anwälten räumt Høiby einige Vorfälle ein, darunter Gewalt gegen eine Ex-Partnerin. Die meisten Anschuldigungen weist er jedoch zurück. Seine zweite Verteidigerin, Ellen Holager Andenæs, präzisierte: «Ansonsten bestreitet er jedoch mehr oder weniger seine Schuld in allen anderen Punkten.»

Marius Borg Høiby bleibt vorerst in Freiheit

Trotz der Schwere der Vorwürfe sieht die Staatsanwaltschaft derzeit keinen Grund für eine Untersuchungshaft. Staatsanwältin Henriksbø erklärte dem NRK: «Die Voraussetzungen für die Verhaftung und Festnahme von Høiby liegen nicht vor. Es ist nicht aktuell, ihn zu verhaften, solange keine neuen Umstände auftreten, die dies erforderlich machen.»

Der Palast reagierte zurückhaltend auf die Anklage. Eine Hofsprecherin teilte dem NRK knapp mit: «Es ist Sache der Gerichte, diesen Fall zu behandeln und zu einer Entscheidung zu kommen. Wir haben darüber hinaus nichts hinzuzufügen.»

Stiefvater Haakon zeigt sich zurückhaltend besorgt

Kronprinz Haakon äusserte sich bei der Fachmesse «Aqua Nor 2025» ebenfalls kurz zu der Situation: «Wir werden weiterhin die Aufgaben, die wir haben, bestmöglich erfüllen. Darauf konzentrieren wir uns.» Er fügte hinzu: «Alle, die in diese Angelegenheit involviert sind, empfinden dies sicherlich als herausfordernd und schwierig.»

Der Prozess gegen Marius Borg Høiby soll im Januar 2026 beginnen und etwa sechs Wochen dauern. Die norwegische Königsfamilie wird er aber voraussichtlich noch einiges länger beschäftigen.