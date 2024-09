Nach Rosenkrieg mit Ex

Prinz Leka ist wieder frisch verliebt. Der albanische Royal hat kein leichtes Jahr hinter sich. Zu Beginn des Jahres verkündeten er und seine Ex-Frau Prinzessin Elia (41) ihre Trennung, nachdem sie sich 2016 das Jawort gaben und 2020 die gemeinsame Tochter Geraldine zur Welt kam.

Die Trennung artete in einen Rosenkrieg aus. Als Prinz Leka seine Tochter Geraldine bei Elia Zaharia abholen wollte, kam es zum Streit – und der eskalierte. Leka filmte während seinem Aufenthalt im Haus seiner Ex ein Video, welches eigentlich nur für die Polizei gedacht war, um die angebliche Gewaltanwendung durch Zaharia und ihren Vater gegen Leka zu beweisen.

Rosenkrieg artete aus

Prinz Leka behauptete damals, Elias Vater habe ihn mit einem Holzknüppel bedroht, Elia Zaharia habe harte Gegenstände nach ihm geworfen. Die Ex-Frau des Prinzen bestritt diese Vorwürfe, sagte ihrerseits, ihr Ex habe ihren Vater geschlagen. Was stimmt, wissen nur die Beteiligten. Im Mai folgte dann die offizielle Scheidung des einstigen albanischen Traumpaares. Elia Zaharia legte ihren adligen Namen ab und löschte alle gemeinsamen Fotos von Instagram.

Nun präsentiert Prinz Leka seine neue Liebe. Bei einem Galadinner im Carpathia West Estate in New Jersey zeigte sich der 42-Jährige erstmals ganz offiziell mit einer neuen Frau an seiner Seite. Dabei handelt es sich um die Fotografin Blerta Celibashi. Prinz Leka teilte das erste Pärchenfoto der beiden selbst auf seinem Instagram.

Kurz nach der Trennung von Ex-Frau Elia spekulierten albanische Medien bereits darüber, ob sich der Royal in die Fotografin verguckt habe. Ob Blerta Celibashi der Grund für die Trennung zwischen Prinz Leka und Elia Zaharia war, ist jedoch nicht bekannt. Verschiedene Medien berichteten damals sogar, dass Prinz Leka und die Fotografin bereits im Januar gemeinsam am Flughafen in Rom gesichtet worden seien. Jetzt machen sie ihre Beziehung jedoch ganz offiziell – und der Rosenkrieg zwischen Prinz Leka und Elia Zaharia ist unterdessen hoffentlich auch beigelegt.