Gerade erst ist Ex-Mann Boris Becker (56) in Portofino den Bund der Ehe mit seiner Lilian (33) eingegangen, da gewährt auch Barbara Becker (57) Einblicke in ihr Liebesglück. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte die Designerin ein eine Reihe von Bildern, die sie gemeinsam mit ihrem Söhnen Noah (30) und Elias (25) zeigen - doch noch ein weiterer besonderer Mann in ihrem Leben ist zu sehen: Bei dem adrett gekleideten Herren mit grauen Haaren, an den sich Barbara Becker auf dem ersten Foto vertraut anlehnt, handelt es sich um den italienischen Unternehmer Marcello Montini (57).

Ebenfalls auf der Couch zu sehen: Sängerin Brittany Fousheé (34), die Freundin von Noah. Gemeinsam sollen die fünf laut «Bild» eine Fashionshow in Mailand besucht haben. Mit dem neuen Mann an der Seite ihrer Mutter scheinen sich die Becker-Söhne also bestens zu verstehen. «Glücklich darüber, zusammen zu sein», kommentierte Barbara Becker folglich auch ihre Bilderreihe.

Auch Boris Becker verliebt in Italien

Italien ist für die Beckers derzeit ein gutes Pflaster. Vor genau einer Woche heiratete der ehemalige Tennis-Star Boris Becker (56) seine bisherige Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro (33) im Nobelort Portofino, einem ehemaligen Fischerdorf an der italienischen Riviera. Unter den laut Medieninformationen rund 80 Gästen befanden sich auch seine beiden ältesten Söhne.

«Wir wollten einen Ort, der sich wie unser Zuhause anfühlt, der zu unserem gemeinsamen Leben gehört, den wir kennen und geniessen. Einer, der uns beide an uns erinnert», verriet die Braut kurz darauf im Interview mit der «Vogue». Zur Auswahl standen demnach auch noch Venedig und der Comer See.

Boris und Barbara Becker waren von 1993 bis 2001 miteinander verheiratet. Rund acht Jahre später ging sie erneut den Bund der Ehe ein - mit dem Künstler Arne Quinze (52). Die Ehe hielt allerdings nur bis ins Jahr 2011.