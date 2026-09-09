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Nach Beerdigung im Dom
Fliegerstaffel zieht über Osloer Himmel

Im militärischen Protokoll eines Staatsbegräbnisses wie dem von König Harald in Norwegen ist es üblich, dass die Luftstreitkräfte den Trauerzug mit einem feierlichen Überflug begleiten.
Publiziert: 14:24 Uhr
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Ehemaliger König von Norwegen: Harald V.
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