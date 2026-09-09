DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
Royals
Oslo: Flugshow über für König Harald
Nach Beerdigung im Dom
Fliegerstaffel zieht über Osloer Himmel
Im militärischen Protokoll eines Staatsbegräbnisses wie dem von König Harald in Norwegen ist es üblich, dass die Luftstreitkräfte den Trauerzug mit einem feierlichen Überflug begleiten.
Publiziert: 14:24 Uhr
Teilen
Kommentieren
Ehemaliger König von Norwegen: Harald V.
0:14
An Beerdigung von König Harald
Marius sitzt in der zweiten Reihe
1:12
Überraschender Auftritt
Marius Borg Høiby trägt König Haralds Sarg
0:51
König Haakon spricht zum Volk
«Für sie hatte er besonderen Platz im Herzen»
1:34
Norwegen-Monarch gestorben
Die letzten Auftritte von König Harald (†89)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen