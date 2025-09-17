DE
«Meiden Sie diesen Ort!»
Jetzt kannst du für die britischen Royals arbeiten – aber lohnt sich das?

Arbeiten, wo sonst Könige residieren? Der Buckingham Palace sucht wieder neue Mitarbeitende, und das Angebot klingt verlockend. Doch hinter den Palastmauern ist wohl nicht alles so glänzend, wie es auf den ersten Blick scheint.
Publiziert: 16:52 Uhr
|
Aktualisiert: vor 57 Minuten
Darum gehts

  • Königlicher Haushalt sucht neue Mitarbeiter
  • Erfahrungsberichte reichen von «toxischstem Arbeitsplatz» bis «ehrenvolle Tätigkeit»
  • Neue Stellen mit Unterkunft und Pensionsplan
Der König von England sucht neue Mitarbeiter. Wie wäre es mit einer Stelle in der Haushaltsführung? Oder doch lieber ein Job als Küchenhilfe? Wer Glück hat, darf direkt in die Palasträume einziehen. Erfahrung ist nicht zwingend nötig – natürlich je nachdem, welche Stelle man haben möchte. Unterkunft, Verpflegung, Ferientage und ein Pensionsplan klingen auf jeden Fall verlockend – ein Arbeitsplatz mit Glanz und Geschichte.

Für viele mag der Gedanke, für die Krone zu arbeiten, einem wahr gewordenen Märchen ähneln. Der Schein trügt leider oft. Nicht jeder, der sich von den vielversprechenden Konditionen anlocken lässt, findet dort den erhofften Traum. Was in den offiziellen Stellenausschreibungen nicht steht, sind die Berichte derer, die einen Blick hinter die prächtigen Kulissen werfen durften und dabei auf eine ganz andere Realität stiessen.

Was hinter den Kulissen wirklich passiert

«Der toxischste Arbeitsplatz, den ich je hatte», schreibt eine ehemalige Haushälterin aus Edinburgh auf Indeed, einer Jobsuche- und Bewertungsplattform. Ein früherer Saisonarbeiter im Buckingham Palace spricht von einer «No-Go-Zone für Aushilfskräfte» und warnt eindringlich: «Meiden Sie diesen Ort, zum Wohle Ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit!!!» Klatsch, schlechte Pausenregelungen, fades Essen und ein harscher Umgangston werden in mehreren Bewertungen genannt.

Ganz so düster sehen es allerdings nicht alle. Auf Indeed finden sich auch Stimmen, die den Palast als «einen Arbeitsplatz wie kein anderer» oder gar als «ehrenvolle Tätigkeit» beschreiben. Wer hier arbeitet, darf schliesslich einen Blick hinter die Kulissen einer der berühmtesten Adressen der Welt werfen.

Ob die neuen Stellen, die zum Teil bereits per 1. Oktober 2025 angetreten werden können, also mehr Traumjob oder Albtraum ist, bleibt fraglich. Klar ist: Bewerberinnen und Bewerber erwartet kein gewöhnlicher Arbeitsplatz, sondern einer, der polarisiert.

Lust auf einen Job im Buckingham Palace? Die Stellenbeschreibung gibt es hier. 

