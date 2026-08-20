Prinz Harry und Herzogin Meghan kehren Ende August überraschend nach Grossbritannien zurück. Die Familie zieht in einen privaten Wohnsitz und hat die Kinder bereits für September an britischen Schulen angemeldet.

So reagieren die britischen und US-Medien auf ihre Rückkehr

So reagieren die britischen und US-Medien auf ihre Rückkehr

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Harry und Meghan kehren Ende August überraschend nach Grossbritannien zurück

Ihre Kinder Archie und Lilibet besuchen ab September eine britische Schule

Vor sechs Jahren hatten sie das Königshaus verlassen und lebten in Kalifornien

Saskia Schär Redaktorin People

Die Rückkehr von Harry und Meghan nach Grossbritannien per Ende Monat – wie «The Telegraph» berichtete – hatte niemand auf dem Radar. Wie die britische und US-amerikanische Presse auf die Meldung reagiert, gibt es im Folgenden.

«The Telegraph»

«Harry kommt nach Hause – Harry und Meghan planen Rückkehr nach Grossbritannien. Der Herzog beabsichtigt, diesen Monat mit seiner Familie in die Heimat zurückzukehren und hat die Kinder für September an einer Schule angemeldet.»

«The Daily Mail»

«Werden innert Tagen nach Hause kommen: Harry und Meghan werden diesen Monat zurück nach Grossbritannien ziehen. Die plötzliche Entscheidung des Paares, Kalifornien zu verlassen, überrascht Charles und William – Archie und Lilibet werden im September in Grossbritannien die Schule besuchen, doch das Paar plant nicht, als aktive Mitglieder des Königshauses tätig zu sein.»

«The Mirror»

«Prinz Harry und Meghan Markle planen, in wenigen Wochen nach Grossbritannien zurückzukehren.»

«The Sun»

«Megxit-Hammer: Harry und Meghan kehren in Schock-Wende nach Grossbritannien zurück – nur sechs Jahre, nachdem sie das königliche Leben aufgegeben hatten. Und ihre Kinder werden hier zur Schule gehen.»

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«The Guardian»

«Prinz Harry und Meghan ‹ziehen diesen Monat zurück nach Grossbritannien›. Berichten zufolge beabsichtigen der Herzog und die Herzogin von Sussex, aus den USA zurückzukehren, damit ihre Kinder im September eine britische Schule besuchen können.»

«The Times»

«Harry und Meghan kehren diesen Monat nach Grossbritannien zurück. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben Prinz Archie und Prinzessin Lilibet an einer britischen Schule angemeldet und bereiten sich auf den Abschied aus Kalifornien vor.»

«Page Six»

«Prinz Harry und Meghan Markle kehren überraschend nach Grossbritannien zurück – sechs Jahre, nachdem sie das königliche Leben hinter sich gelassen hatten, um nach Kalifornien zu ziehen.»

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«People»

«Prinz Harry und Meghan Markle planen einen schockierenden Umzug zurück nach Grossbritannien – mit ihren Kindern Archie und Lilibet.»