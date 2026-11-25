Nach jahrelangen Negativschlagzeilen gibt es endlich einmal positive Nachrichten von Marius Borg Høiby: Seine Jobsuche war erfolgreich und er hat seinen ersten Arbeitstag bereits hinter sich.

Darum gehts Marius Borg Høiby hat eine Stelle als Schreiner gefunden und seinen ersten Arbeitstag absolviert

Wegen unter anderem zweifacher Vergewaltigung erhielt Høiby vier Jahre Haft und legte Berufung ein

Das Berufungsverfahren beginnt im Februar, der Arbeitgeber ist über die Verurteilung informiert

Saskia Schär Redaktorin People

Die Nachricht über Marius Borg Høibys (29) neue Beschäftigung bestätigt sein Anwalt Alexander Greaker gegenüber dem norwegischen Sender NRK. Demnach habe er eine Stelle als Schreiner gefunden und diese Woche seinen ersten Arbeitstag absolviert, der «sehr gut» gelaufen sei.

Details zum Arbeitgeber und dem Arbeitsort möchte der Verteidiger nicht geben, erklärt aber, dass sich der Arbeitsplatz im Grossraum Oslo befindet. «Dieser Fall hat ein enormes öffentliches Medieninteresse geweckt, etwas, das wir so noch nie erlebt haben. In diesem Fall ist es unerlässlich, sowohl den Arbeitgeber als auch Høiby zu schützen, damit er, wie alle anderen auch, ungestört zur Arbeit gehen kann», so Greaker.

Der Sohn der norwegischen Königin Mette-Marit (53) wurde im Juni unter anderem wegen zweifacher Vergewaltigung zu vier Jahren Haft verurteilt. Dagegen hat er Berufung eingereicht, das Verfahren beginnt im Februar. Der Arbeitgeber sei darüber in Kenntnis, so Høibys Anwalt.

Kein Studium und keine Ausbildung

Im Oktober erklärte Greaker gegenüber «Dagbladet», dass sich Marius Borg Høiby auf Stellensuche befinde. Da er seine Untersuchungshaft mit einer Fussfessel verbüsst, ist es möglich, einer Arbeit nachzugehen.

Einen Abschluss besitzt Høiby nicht, dafür aber eine grosse Leidenschaft für das Handwerkliche. So arbeitete er während mehrerer Jahre als Mechaniker in einer Töffwerkstatt. Seine Tätigkeit als Schreiner bringt nun einen weiteren Vorteil mit sich: Künftig sollte er eingeschlagene Schranktüren und Ähnliches selbst reparieren können.