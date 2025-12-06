DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
Royals
Hier kommt Kate beim Weihnachtskonzert an
In Westminster Abbey
Hier kommt Kate beim Weihnachtskonzert an
Weihnachtszauber in der Westminster Abbey: Prinzessin Kate verwandelte die ehrwürdige Kirche mit ihrem fünften Together at Christmas“-Konzert erneut in ein funkelndes Fest der Gefühle.
Publiziert: 16:04 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Mehr royale Videos
0:35
Meghan und Balenciaga-Designer
Bei der Begrüssung wirds peinlich
1:41
Victoria und Co.
Diese künftigen Königinnen Europas solltest du kennen
1:28
William und Co.
Diese künftigen Könige Europas solltest du kennen
0:56
Über vier Millionen Views
Meghan teilt neues Surf-Video von Harry
0:56
Palast-Insider weiss mehr
Hat Königin Camilla Harry vergeben?
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen