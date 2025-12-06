DE
FR
Abonnieren

In Westminster Abbey
Hier kommt Kate beim Weihnachtskonzert an

Weihnachtszauber in der Westminster Abbey: Prinzessin Kate verwandelte die ehrwürdige Kirche mit ihrem fünften Together at Christmas“-Konzert erneut in ein funkelndes Fest der Gefühle.
Publiziert: 16:04 Uhr
Kommentieren
Mehr royale Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen