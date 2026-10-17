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Herzogin Meghan bald in Netflix-Drama?
Regisseur Guy Ritchie reagiert auf die Gerüchte

Spekulationen um eine mögliche Serienrolle halten seit Wochen an. Jetzt ist laut britischen Medien klar, dass Herzogin Meghan doch nichts dergleichen in Aussicht hat.
Publiziert: vor 1 Minute
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Der Traum von der neuen Serienrolle scheint geplatzt zu sein.
Foto: Ben Birchall

Darum gehts

  • Herzogin Meghan soll doch kein Teil des «The Gentlemen»-Casts werden
  • Produzent Guy Ritchie soll es persönlich ausgeschlossen haben
  • Die Spekulationen entstanden, als Meghan und Prinz Harry nach Grossbritannien zurückkehrten
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Sophie OferRedaktorin People

Kaum war bekannt geworden, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan ins Vereinigte Königreich zurückkehren, machte sich sogleich eine zweite Meldung breit. Meghan sollte Gerüchten zufolge eine Rolle in einer Netflix-Serie in Aussicht haben. Konkret: das Netflix-Drama «The Gentlemen» des Drehbuchautors und Regisseurs Guy Ritchie (58).

Doch an den Gerüchten soll offenbar nichts dran sein, wie britische Medien jetzt berichten. Guy Ritchie höchstpersönlich soll sich dazu geäussert haben. Auf die Gerüchte angesprochen, soll Ritchie mit einem verwunderten «Wirklich?» reagiert haben, wie eine branchennahe Quelle der «Sun» berichtet. Daraufhin soll Ritchie die Besetzung einer Rolle durch die Herzogin ausgeschlossen haben: «Auf keinen Fall.»

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Überlegungen waren nie so ernst

Wie die «Sun» berichtet, ist die 45-jährige Meghan nun endgültig aus dem Rennen um eine Rolle in der dritten Staffel. «Es gab ein Meeting, aber man hat sich dazu entschieden, dass sie kein Teil der Besetzung wird», so der Brancheninsider. Die Überlegungen, der Herzogin die Rolle anzubieten, seien nie so ernst gewesen, wie es medial dargestellt wurde.

Seit ihrem Ausstieg bei «Suits» im Jahr 2017 hat Herzogin Meghan keine TV-Rolle mehr gespielt. Aufgrund ihrer Beziehung zu Prinz Harry kehrte sie Hollywood damals den Rücken.

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