1/5 Märtha Louise und Durek Verret geben sich am Wochenende das Jawort.

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (52) und ihr Verlobter, der kalifornische Schamane Durek Verrett (49), stehen kurz vor ihrer Hochzeit am Wochenende im norwegischen Geiranger. Seit Beginn ihrer Beziehung mussten die beiden mit grosser Kritik umgehen. In ihrem Podcast «Heartsmart Conversations» spricht die Prinzessin nun mit ihrem Verlobten über die Liebe und dabei verrät er, dass er zeitweise kein Interesse an Frauen hatte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Seine Begegnung mit Märtha Louise sei ihm allerdings vorausgesagt worden. «Ich habe eine Zeit lang Männer gedatet und war damals in der Türkei und ging zu einer Kaffeesatzleserin und sie sagte, du wirst eine Frau heiraten und ich dachte, das kann nicht sein. Frauen haben mich doch bisher so verletzt, daher war ich ja mit Männern zusammen», enthüllt der Schamane im Podcast.

Zu dem ersten Treffen der beiden kam es vor sechs Jahren durch gemeinsame Freunde. Doch Durek Verrett, ein Schamane in sechster Generation, gesteht, dass er vor dem ersten Treffen mit der Prinzessin Angst hatte und sogar das Date absagte. «Ich dachte, eine echte Prinzessin passt einfach überhaupt nicht zu mir», so Durek Anfang August in dem norwegischen Podcast «Stavrum & Eikeland». Ganz offensichtlich kam es schlussendlich doch noch zu einem Treffen.

(Beinahe) Liebe auf den ersten Blick

Für Prinzessin Märtha Louise war dann beim ersten Date schon klar, dass Durek der Richtige ist. «Ich liebe Dureks Weisheit, Humor, seine Tiefe und ich kann mit ihm über alles sprechen und er versteht mich. Ach ja, und er sieht sehr gut aus», schwärmt sie in ihrem Podcast. Auch Durek ist voll des Lobes für seine zukünftige Ehefrau: «Ich liebe an ihr vor allem, dass sie eine tolle Mutter ist. Sie gibt ihren Kindern so viele Liebe, aber auch so viel Raum zum Wachsen. Ich liebe ihre Grimassen. Ich liebe alles an ihr. Ich liebe die Luft, die sie atmet.»

Das Paar freut sich sehr auf die Hochzeit, auch wenn die Vorbereitungen sehr stressig waren. Über 350 Gäste werden in dem kleinen Örtchen Geiranger erwartet. Seit sechs Jahren sind Märtha Louise und Durek ein Paar, die Prinzessin pendelt zwischen Los Angeles und Norwegen. Der Schamane spricht bisher nur wenige Worte Norwegisch, möchte die Sprache aber lernen.