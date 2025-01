1/5 Kronprinzessin Victoria von Schweden ist stets gut gekleidet. Foto: Imago

Auf einen Blick Kronprinzessin Victoria trägt günstige Zara-Jacke bei Orchesterfeier

Victoria beweist Gespür für Mode und Schnäppchen mit glitzernder Fransenjacke

Am Wochenende bewies Kronprinzessin Victoria von Schweden (47), dass sie nicht nur ein Händchen für schicke Mode hat, sondern auch Schnäppchenjägerin ist.

In einer glitzernden Fransenjacke bezauberte die schwedische Thronfolgerin am 18. Januar beim 100-jährigen Jubiläum des Malmöer Symphonieorchesters. Dazu kombinierte sie eine dunkle Schlaghose und schwarze High Heels. Ihre Haare zu einem Dutt frisiert, setzte sie auch ihre langen silbernen Ohrringe perfekt in Szene.

Zara-Jacke aus dem Sale

Aber vor allem mit einem Detail begeisterte die Ehefrau von Prinz Daniel (51) ihre Fans: dem Preis ihrer Glitzerjacke. Wer den Look von Kronprinzessin Victoria nachstylen will, muss dafür nicht allzu tief in die Tasche greifen. Gerade einmal 36 Franken kostet das royale Stück vom Modehaus Zara. Wer den Look der Prinzessin kopieren will, muss sich allerdings beeilen, denn die Jacke ist schon fast ausverkauft.

Ob die Kronprinzessin ihr glitzerndes Stück auch im Ausverkauf gekauft hat, ist nicht bekannt. Eigentlich kostete die Jacke mal 80 Franken, doch Sparfüchse – wie auch Kronprinzessin Victoria einer sein könnte – zahlen inzwischen weniger als die Hälfte für das Kleidungsstück.

Schaut man sich den Modegeschmack ihrer royalen Kolleginnen an, gibt sich die Schwedin definitiv bescheiden. So hat Königin Rania von Jordanien (54) kürzlich beim Kaffee mit Melania Trump (54) ein Kleid im Wert von 1224 Franken getragen. Ausserdem analysierte die Website «UFO No More» kürzlich die Garderobe verschiedener königlicher Damen und fand heraus, wer 2024 am meisten Geld für Kleider ausgegeben hat.

Auch Victoria ist keine Mode-Heilige

Fürstin Charlène von Monaco (46) führt die Liste der Shopping-Queens dabei an. Im vergangenen Jahr gönnte sie sich insgesamt rund 139 neue Kleidungsstücke mit einem durchschnittlichen Preis von rund 3655 Euro. Mit ihrem Shopping-Wahn kam sie innerhalb eines Jahres auf Ausgaben von 354'588 Euro.

Trotz der günstigen Jacke von Zara schafft es Kronprinzessin Victoria auf der Liste von «UFO No More» auf Platz 9, mit etwa 109 neuen Kleidungsstücken im Jahr 2024, die durchschnittlich fast 1000 Euro kosteten. Insgesamt soll die Tochter von König Carl Gustaf (78) im vergangenen Jahr schätzungsweise 81'717 Euro für das Aufpolieren ihrer Garderobe ausgegeben haben.