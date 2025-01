1/7 Die national bekanntesten Royal-Experten Flavia Schlittler vom Blick und René Haenig von der Schweizer Illustrierten lancieren den ersten royalen Schweizer Podcast «TeaTime». Foto: Paul Seewer

Auf einen Blick Erster Schweizer Royal-Podcast «RoyalTea» mit dem Experten-Duo Flavia Schlittler und René Haenig

Scharfsinnige Analysen und Kommentare zu Machtverhältnissen und historischen Ereignissen der Royals

Der Podcast erscheint ab sofort jeden Samstagmorgen auf verschiedenen Plattformen wie Spotify und Apple Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michel Imhof Teamlead People

Die Schweiz hat zwar kein Königshaus, aber ab sofort ihren ersten Royal-Podcast. Am Samstag starten Royal-Expertin Flavia Schlittler von Blick und Königshaus-Kenner René Haenig von der «Schweizer Illustrierten» den gemeinsamen, wöchentlichen Ringier-Podcast «RoyalTea». Die erste Ausgabe, die ab 8 Uhr morgens zu hören ist, widmet sich im Hauptteil dem polarisierenden Paar Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (40), die vor fünf Jahren mit dem Megxit von sämtlichen royalen Pflichten zurückgetreten sind. Dass damit auch ihre Privilegien fielen, daran nagen sie noch heute.

Scharfsinnig und bissig kommentieren und analysieren Haenig und Schlittler Machtverhältnisse, ordnen historische Ereignisse ein, plaudern aus dem Nähkästchen ihrer royalen Erlebnisse und überraschen mit News. Dass sie sich da in vielerlei Hinsicht nicht einig sind, ist mit ein Grund, weshalb sie bei Breaking News gerne in TV- und Radio-Livesendungen eingeladen werden. Diese Prise Pfeffer würzt den neusten Klatsch und heissesten Tratsch über die Königshäuser und Fürstenhöfe zusätzlich.

Liebe und Leidenschaft für die Royals

Dass es die beiden Ringier-Journalisten zu national anerkannten Experten schafften, liegt in ihrer Liebe und Leidenschaft für die Royals dieser Welt. «Als Kind fuhren wir regelmässig über Pfingsten nach Monaco. Der Moment, als die Fürstenfamilie an uns vorbeifuhr, war für mich unvergesslich. Prinzessin Stéphanie schaute mich durch die getönte Fensterscheibe an, davon bin ich noch heute überzeugt. Da musste mir meine Mutter in die Hand versprechen, dass sie mich genauso erzieht, wie sie erzogen wird», so Flavia Schlittler. «Heute interessiert mich vor allem der sozialpsychologische Aspekt bei den Royals und die Werterhaltung der Monarchien im gesellschaftlichen Kontext.»

René Haenig seinerseits weiss, wie dereinst der Titel seiner Memoiren lauten soll: «Vom Sozialismus-Verweigerer zum Royal-Experten». Das lasse erahnen, dass er in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist. «Aber schon da habe ich meine Nase gerne in die weite Welt und in Märchenbücher mit Geschichten über Königinnen und Prinzen gesteckt.» Diese Welt hat ihn nicht mehr losgelassen, was ihn im Lauf von 20 Jahren zum Royal-Experten der «Schweizer Illustrierten» gemacht hat.

Zu seinen Lieblingsroyals zählt er neben dem schwedischen Königshaus die im letzten Jahr abgetretene dänische Königin Margrethe II. (84) und König Charles III. (76). «Und welcher Blaublüter mir die Zornesröte ins Gesicht treibt? Hmm, das verrate ich vielleicht irgendwann mal in unserem Podcast ‹RoyalTea›.»

«RoyalTea» erscheint jeden Samstagmorgen um 8 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Von Spotify, Apple Podcasts über Overcast und Pocket Casts sowie auf Blick.ch und schweizer-illustrierte.ch.